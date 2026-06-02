अमरनाथ यात्रा 2026: सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, 670 कंपनियों की तैनाती

जम्मू, 02 जून (वेब वार्ता)। अमरनाथ यात्रा 2026 को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वर्ष यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और डॉग स्क्वॉड के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो और किसी भी संभावित जोखिम को देखते हुए सुरक्षा तंत्र को हाई- अलर्ट पर रखा गया है।

यह 57 दिवसीय तीर्थयात्रा 3 जुलाई को पारंपरिक नुनवान-पहलगाम और बालटाल मार्ग से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन संपन्न होगी। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए भगवती नगर बेस कैंप में रजिस्ट्रेशन काउंटर, RFID सेंटर, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

संबंधित विभागों को 10 जून तक सभी बुनियादी तैयारियों को अंतिम रूप देने की सख्त डेडलाइन दी गई है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और आईजीपी भीम सेन टूटी ने बेस कैंप का दौरा कर सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन ने बिजली, पानी, लंगर व्यवस्था और फायर सेफ्टी ऑडिट के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और यात्रा के कट-ऑफ समय का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है।