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सूरत

सूरत : चैंबर ने कराया HLE ग्लासकोट लिमिटेड का औद्योगिक भ्रमण

40 उद्यमियों और सदस्यों ने आधुनिक इंजीनियरिंग, विनिर्माण तकनीक और औद्योगिक नवाचारों को करीब से जाना

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सूरत : चैंबर ने कराया HLE ग्लासकोट लिमिटेड का औद्योगिक भ्रमण

सूरत। द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) की इंडस्ट्रियल विजिट कमेटी द्वारा 27 मई को नवसारी के मरोली उद्योगनगर स्थित प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाई HLE ग्लासकोट लिमिटेड का औद्योगिक भ्रमण आयोजित किया गया।

इस दौरे में चैंबर के लगभग 40 सदस्यों एवं उद्यमियों ने भाग लिया और उन्नत इंजीनियरिंग तथा आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया।

इस औद्योगिक भ्रमण का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों, नवाचारों और वैश्विक स्तर की औद्योगिक प्रक्रियाओं से अवगत कराना था।

भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों ने कंपनी में रासायनिक प्रसंस्करण (केमिकल प्रोसेसिंग) के लिए उपयोग किए जाने वाले जटिल एवं उच्च क्षमता वाले उपकरणों, आधुनिक मशीनरी, उन्नत उत्पादन तकनीकों तथा विश्वस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन प्रणालियों का अवलोकन किया।

प्रतिभागियों को कंपनी के उत्पादन संचालन, सुरक्षा मानकों और तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर उद्योग विशेषज्ञों ने आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी उन्नयन के महत्व पर प्रकाश डाला।

चैंबर द्वारा समय-समय पर ऐसे औद्योगिक भ्रमण आयोजित किए जाते हैं, ताकि उद्योग जगत से जुड़े लोगों को विभिन्न क्षेत्रों की सफल औद्योगिक इकाइयों की कार्यप्रणाली को समझने और अपने व्यवसाय में नई तकनीकों को अपनाने का अवसर मिल सके।

गौरतलब है कि HLE ग्लासकोट लिमिटेड रासायनिक, फार्मास्यूटिकल और संबद्ध उद्योगों के लिए उपकरण निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों में शामिल है। यह कंपनी पटेल ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में स्वर्गीय डॉ. खुशालभाई एच. पटेल ने की थी।

कंपनी विशेष रूप से एजिटेटेड नटशे फिल्टर एवं ड्रायर (ANFD), ग्लास-लाइनड उपकरणों तथा विशेष धातुओं (एक्जॉटिक मेटल्स) से निर्मित औद्योगिक उपकरणों के निर्माण में अग्रणी मानी जाती है। इसके अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र भारत के आनंद और सिलवासा के अलावा जर्मनी में भी स्थित हैं।

कंपनी के कारोबार का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा फार्मास्यूटिकल एवं API उद्योग से जुड़ा है, जबकि 37 प्रतिशत योगदान स्पेशियलिटी केमिकल्स क्षेत्र से आता है। शेष कारोबार एग्रोकेमिकल्स उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित है।

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Tags: Surat SGCCI

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