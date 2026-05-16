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अमिताभ के वायरल वीडियो से लोग योग करने हो रहे प्रेरित

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अमिताभ के वायरल वीडियो से लोग योग करने हो रहे प्रेरित

मुंबई, 16 मई (वेब वार्ता)। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें अभिनेता योग को अपने स्वस्थ और संतुलित जीवन का सबसे बड़ा आधार बताते नजर आ रहे हैं।

आयुष मंत्रालय ने यह वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। वीडियो के साथ मंत्रालय ने लिखा कि अमिताभ बच्चन की प्रेरणा लोगों को योग की ओर आकर्षित करेगी।

पोस्ट में कहा गया कि जब इतनी बड़ी हस्ती खुद योग को अपने समृद्ध और बेहतर जीवन का राज बताती है, तो यह हर किसी को योग अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

मंत्रालय का मानना है कि सेलिब्रिटीज के जरिए योग का संदेश ज्यादा प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंच सकता है। वीडियो में अमिताभ बच्चन साफ शब्दों में कहते दिखाई देते हैं कि वह हर दिन योग करते हैं और योग ने उनके जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाया है। उन्होंने कहा कि योग अपनाकर व्यक्ति अपनी जिंदगी को पूरी क्षमता के साथ जी सकता है।

साथ ही अभिनेता ने यह भी सलाह दी कि योग हमेशा सही मार्गदर्शन और विशेषज्ञों की सलाह के साथ ही करना चाहिए, ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके और किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से बचा जा सके। मंत्रालय का यह कदम 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

आयुष मंत्रालय पहले भी कई योग गुरुओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रसिद्ध हस्तियों के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक करता रहा है। मंत्रालय लगातार अलग- अलग योगासनों की जानकारी, उनके फायदे और सही तरीके से करने की विधि साझा कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकें। योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का माध्यम भी माना जाता है।

नियमित योगाभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा अच्छी नींद, शरीर में ऊर्जा का संतुलन और जीवनशैली से जुड़ी कई समस्याओं में भी योग लाभकारी साबित होता है।

आयुष मंत्रालय का कहना है कि योग हर आयु वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी योग के जरिए स्वस्थ जीवनशैली अपना सकते हैं।

मंत्रालय आने वाले दिनों में भी योग को लेकर जागरूकता अभियान जारी रखेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। मालूम हो कि विश्व योग दिवस के नजदीक आते ही भारत सरकार का आयुष मंत्रालय योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है।

मंत्रालय की ओर से लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं।

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Tags: Yoga Amitabh Bachchan

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