चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप: राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की द्विपक्षीय वार्ता



बीजिंग, 14 मई (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे हैं, जहाँ ‘ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल’ में उनका औपचारिक और भव्य स्वागत किया गया।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप की अगवानी करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ईरान युद्ध की स्थितियों ने वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताएं पैदा कर दी हैं।

दोनों महाशक्तियों के बीच यह मुलाकात एशिया की स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा के दौरान ट्रंप और जिनपिंग के बीच व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने पर गहन चर्चा हो रही है। बैठक में ईरान संकट के साथ-साथ

ताइवान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, जहाँ चीन ने अपना रुख बेहद कड़ा रखा है। पश्चिम एशिया के तनाव के कारण उपजे तेल संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जिसे लेकर दोनों नेताओं ने अपनी साझा चिंताओं को साझा किया। अमेरिकी प्रशासन इस दौरे के जरिए चीन के साथ आर्थिक संतुलन साधने की कोशिश में जुटा है।

भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की नजरें इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप और जिनपिंग की यह मुलाकात भविष्य की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगी।

खासकर पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थितियों के बीच अमेरिका और चीन का एक मंच पर आना वैश्विक व्यापार के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है।

भारत इस बैठक के परिणामों का बारीकी से विश्लेषण कर रहा है, क्योंकि चीन और अमेरिका के संबंधों में आने वाला कोई भी बदलाव सीधे तौर पर एशियाई सुरक्षा और ऊर्जा बाजार को प्रभावित करेगा।