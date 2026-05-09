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‘सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही पीएमजेजेबीवाई: एलआईसी सीईओ

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‘सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही पीएमजेजेबीवाई: एलआईसी सीईओ

नई दिल्ली, 09 मई (वेब वार्ता)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक आर. दुरईस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ (पीएमजेजेबीवाई) सरकार के ‘सभी के लिए बीमा’ लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा रही है।

दुरईस्वामी ने इस योजना की 11वीं वर्षगांठ की पूर्व-संध्या पर कहा, ‘वर्ष 2015 में योजना की शुरुआत के समय देश की केवल लगभग 20 प्रतिशत आबादी तक ही किसी न किसी तरह का बीमा कवर था।

यह अंतर ऐसे बीमा उत्पादों की कमी को दर्शाता था जो कम आय वर्ग तक की पहुंच में हों, उनकी भुगतान क्षमता के अनुरूप हों और जिन तक लोग अपने मौजूदा माध्यमों के जरिए आसानी से पहुंच सकें।’

पीएमजेजेबीवाई एक-वर्षीय टर्म बीमा योजना है, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाताधारकों को दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर मिलता है। इसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर लाभ दिया जाता है और पहले से मौजूद बीमारियों को लेकर कोई अपवाद नहीं है।

दुरईस्वामी ने कहा कि सरकार की वित्तीय समावेशन की यात्रा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ी। इसके लिए वर्ष 2014 में ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना था।

उन्होंने कहा, “बैंक खाता इस ढांचे की नींव था और इसके एक वर्ष बाद नौ मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा तीन योजनाएं एक साथ शुरू की गईं, जिन्होंने इस नींव पर वित्तीय सुरक्षा की संरचना खड़ी की।”

उन्होंने बताया कि पीएमजेजेबीवाई जीवन बीमा सुरक्षा देती है, ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ दुर्घटना एवं दिव्यांगता कवर देती है और ‘अटल पेंशन योजना’ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

दुरईस्वामी ने कहा कि ये तीनों योजनाएं मिलकर ‘जन सुरक्षा त्रिमूर्ति’ बनाती हैं, जो कम आय वाले परिवारों के विभिन्न जोखिमों के अलग-अलग पहलुओं को कवर करती हैं।

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Tags: Life Insurance Corporation (LIC)

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