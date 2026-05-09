सोने, चांदी की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली, 08 मई (वेब वार्ता)। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बीच निवेशकों की मुनाफावसूली से स्थानीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में नरमी आई।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 100 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। इससे पहले, बृहस्पतिवार को यह 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर बंद हुआ था।

वहीं 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी टूटकर 1,55,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि बृहस्पतिवार को यह 1,55,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार रहा था।

सर्राफा संघ के अनुसार, चार दिन की तेजी के बाद मुनाफावसूली के चलते चांदी की कीमतों में भी नरमी आई। चांदी 200 रुपये की गिरावट के साथ 2,61,300 रुपये प्रति किलोग्राम रही। यह बृहस्पतिवार को 2,61,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के जिंस विश्लेषक, मानव मोदी ने कहा, ‘‘पिछले सत्र में आई तेजी के बाद सोने की कीमतों में कुछ नरमी आई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने से सोने के दाम में नरमी आई। इससे डॉलर में फिर से मजबूती आई।’’

मोदी ने बताया कि जब ऐसी खबरें आईं कि ईरान अभी भी शांति वार्ता के लिए अमेरिका की प्रस्तावित रूपरेखा की समीक्षा कर रहा है, इससे बाजार का रुख सतर्क हो गया। वहीं, कुछ ईरानी अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को अवास्तविक बताया।

अमेरिकी डॉलर सूचकांक शुक्रवार को 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.89 पर पर रहा।

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड कच्चातेल की कीमत भी 0.24 प्रतिशत बढ़कर 100.30 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई।

वैश्विक बाजारों में, हाजिर सोना 0.7 प्रतिशत बढ़कर 4,721.00 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी तीन प्रतिशत से अधिक बढ़कर 81.14 डॉलर प्रति औंस रही।