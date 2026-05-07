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बिहार में सम्राट सरकार का बड़ा विस्तार: 32 नए मंत्रियों ने ली शपथ

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बिहार में सम्राट सरकार का बड़ा विस्तार: 32 नए मंत्रियों ने ली शपथ

पटना, 07 मई (वेब वार्ता)। बिहार में सम्राट सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए आज 32 नये मंत्रियों को शामिल किया है।

राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ लेने वाले काबीना मंत्रियों में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, निशांत, लेसी सिंह रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा ,दामोदर रावत ,संजय टाइगर, अशोक चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा ,अरुण शंकर प्रसाद ,मदन साहनी, संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद, रत्नेश सादा, कुमार शैलेंद्र, शीला कुमारी ,केदार प्रसाद गुप्ता, लखन कुमार रोशन,सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, जमा खान, नंदकिशोर राम, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल , डॉक्टर डॉ. प्रमोद कुमार ,श्वेता गुप्ता ,मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, संजय सिंह ,संजय कुमार और दीपक प्रकाश शामिल है।
 

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, जीतनराम मांझी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी , उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे।

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Tags: Bihar

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