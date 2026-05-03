‘आपकी निष्पक्षता लोकतंत्र को मजबूत करती है’; विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 03 मई (वेब वार्ता)। राजनीतिक दलों के विभिन्न नेताओं ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पत्रकारों को शुभकामनाएं दीं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने और जन जागरूकता को आकार देने में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल साइट ‘एक्स’ पर लिखा, “’विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस’ के अवसर पर सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को हार्दिक बधाई।

आपकी निष्पक्षता, निर्भीकता और स्वतंत्रता हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने और समाज को नई दिशा देने का कार्य करती है। आप पूर्ण समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहें-अनेक शुभकामनाएं।”

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी मीडिया की व्यापक सामाजिक भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए गए अपने संदेश में कहा, “प्रगतिशील समाज के निर्माण में प्रेस मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मीडिया केवल घटनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को राष्ट्र निर्माण के लिए भी तैयार करता है। यह जन जागरूकता को सकारात्मक दिशा देने का भी कार्य करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर सभी पत्रकार मित्रों को हार्दिक बधाई।”

इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र में प्रेस की जिम्मेदारी पर जोर दिया।

उन्होंने लिखा, “विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं। लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेस की जिम्मेदारी है कि वह पूर्ण निष्पक्षता के साथ सरकार और विपक्ष दोनों से सवाल करे, ताकि न विपक्ष और न ही सरकार अपने मार्ग से भटके। एक मजबूत लोकतंत्र में

पत्रकारों को बिना किसी डर के सच बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।”

इन संदेशों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक नेताओं ने स्वतंत्र पत्रकारिता के महत्व और लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्भीक रिपोर्टिंग की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया जाता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करता है और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने में स्वतंत्र मीडिया की भूमिका की याद दिलाता है।

वर्ष 2026 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ऐसे समय में आ रहा है, जब दुनियाभर में पत्रकारिता राजनीतिक, आर्थिक और डिजिटल चुनौतियों का सामना कर रही है।

यह अवसर प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा, पत्रकारों की सुरक्षा और जनता को सटीक व निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता को

रेखांकित करता है, जो किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी स्तंभ हैं।