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ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया युद्धविराम

पाकिस्तानी नेतृत्व की अपील पर लिया गया फैसला, लेकिन ईरान पर सैन्य घेराबंदी रहेगी बरकरार

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ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया युद्धविराम

वॉशिंगटन, 22 अप्रैल (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के साथ जारी संघर्ष-विराम (सीजफायर) की अवधि को आगे बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा की है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के विशेष अनुरोध पर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार वर्तमान में आंतरिक रूप से बंटी हुई नजर आ रही है, इसलिए उन्हें शांति वार्ता के लिए एक साझा और ठोस प्रस्ताव तैयार करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।

संघर्ष-विराम की अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अपनी ‘नाकेबंदी’ (ब्लॉकेड) और घेराबंदी को पूरी तरह जारी रखेगी।

राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय सक्षम और तैयार रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीजफायर केवल तब तक प्रभावी है जब तक कि तेहरान अपना आधिकारिक प्रस्ताव पेश नहीं कर देता और राजनयिक बातचीत किसी तार्किक परिणाम तक नहीं पहुंच जाती।

यह कदम दर्शाता है कि अमेरिका कूटनीति को मौका तो दे रहा है, लेकिन सैन्य दबाव कम करने के मूड में नहीं है। शांति प्रक्रिया की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा फिलहाल टाल दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तेहरान की ओर से अमेरिकी प्रस्तावों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण यह फैसला लिया गया। वहीं, ईरान ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अमेरिका के साथ सीधे संवाद के लिए मेज पर आएगा या नहीं।

इस कूटनीतिक गतिरोध के बीच क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है और दुनिया की नजरें अब ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह इस बढ़े हुए समय का उपयोग शांति के लिए करता है या टकराव के लिए।

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Tags: Donald Trump

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