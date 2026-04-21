इंदौर में Green Cars Cab India Pvt. Ltd. ला रहा है किफायती और सस्टेनेबल EV कैब मॉडल

इंदौर, जो देश के सबसे स्वच्छ और तेजी से विकसित होते शहरों में से एक है, अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी परिवर्तन का हिस्सा बनते हुए Green Cars Cab India Pvt. Ltd. शहर में एक नया और आधुनिक EV आधारित कैब मॉडल लेकर आई है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को किफायती, सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा विकल्प प्रदान करना है।

कंपनी का विज़न केवल कैब सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहां लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से जुड़ सकें। इस मॉडल में वाहन मालिक अपनी गाड़ी को कंपनी के साथ जोड़ सकते हैं, जबकि संचालन से जुड़ी सभी प्रमुख जिम्मेदारियां—जैसे ड्राइवर मैनेजमेंट, चार्जिंग, मेंटेनेंस और राइड ऑपरेशन—कंपनी द्वारा व्यवस्थित तरीके से संभाली जाती हैं।

इंदौर में बढ़ती कैब डिमांड को ध्यान में रखते हुए, Green Cars Cab India Pvt. Ltd. एक सीमित EV फ्लीट के साथ हाई-यूटिलाइजेशन मॉडल पर काम कर रही है, जिससे यात्रियों को बेहतर उपलब्धता और समय पर सेवा मिल सके। कंपनी का फोकस गुणवत्ता, पारदर्शिता और ग्राहक संतुष्टि पर केंद्रित है।

किराया संरचना के मामले में भी कंपनी एक संतुलित और किफायती मॉडल पर काम कर रही है। प्रारंभिक योजना के अनुसार, बेस किराया के बाद प्रति किलोमीटर चार्ज जोड़ा जाता है, जिससे कुल यात्रा लागत को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। कंपनी का उद्देश्य है कि यह किराया संरचना प्रचलित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स की तुलना में अधिक किफायती अनुभव प्रदान कर सके, ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक कैब सेवा को अपनाने के लिए प्रेरित हों।

“हमारा फोकस सिर्फ EV कैब सेवा देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जहां यात्रियों को किफायती किराया मिले और साथ ही ऑपरेशन भी स्थिर और व्यवस्थित तरीके से चल सके,”

— Vishal Daryani, Founder, Green Cars Cab India Pvt. Ltd.

Green Cars Cab India Pvt. Ltd. स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रही है। ड्राइवरों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सपोर्ट और एक व्यवस्थित कार्य वातावरण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे बेहतर सेवा दे सकें और अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।

कंपनी भविष्य में अपने नेटवर्क का विस्तार करने और अन्य शहरों में भी इस मॉडल को लागू करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य एक ऐसा मोबिलिटी इकोसिस्टम तैयार करना है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ लोगों के लिए किफायती और सुलभ हो।

यदि आप इस पहल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या इससे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क विवरण पर संपर्क कर सकते हैं।

Address: Indore, Madhya Pradesh

Green Cars Cab India Pvt. Ltd.

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