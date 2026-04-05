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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ड्रोन उड़ाने, होटल प्रबंधन और कार चलाने का प्रशिक्षण देगी तेलंगाना सरकार

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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ड्रोन उड़ाने, होटल प्रबंधन और कार चलाने का प्रशिक्षण देगी तेलंगाना सरकार

हैदराबाद, 05 अप्रैल (वेब वार्ता)। तेलंगाना सरकार ने एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ड्रोन उड़ाने, होटल प्रबंधन और कार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्य के दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक एवं ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण मंत्री ए. लक्ष्मण कुमार ने शनिवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए कई पहल कर रही है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने लंबे समय से मौजूद सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को गंभीरता से लिया है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे वे आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान हासिल कर सकें।

इस कार्यक्रम के तहत 50 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल’ के माध्यम से कार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें चालक के रूप में नौकरी पाने और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

इसके अलावा, यहां ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट’ (एनआईटीएचएम) के जरिए 25 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को होटल प्रबंधन और कैंटीन शेफ का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें होटल, रेस्तरां और कैटरिंग संस्थानों में रोजगार मिल सके।

विज्ञप्ति के अनुसार, 16 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बेगमपेट स्थित ‘तेलंगाना स्टेट एविएशन एकेडमी’ में ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन तकनीक कृषि, सर्वेक्षण और उद्योग जैसे क्षेत्रों में तेजी से मांग में है।

इन तीनों कार्यक्रमों के तहत कुल 91 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर 17.72 लाख रुपये खर्च होंगे और इसके लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है।

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के सुझाव पर पहले हैदराबाद पुलिस ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यातायात सहायक के रूप में भी नियुक्त किया था, ताकि वे पुलिसकर्मियों की सहायता कर सकें।

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Tags: Telangana

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