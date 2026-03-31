अमेरिकी सैनिकों के आने का ‘इंतजार’ कर रहे हैं :ईरान

तेहरान, 31 मार्च (वेब वार्ता)। ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि वह क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के जमीनी आक्रमण का जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है और उनके आने का ‘इंतजार’ कर रहा है।

यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी ‘प्राथमिकता ईरान में तेल लेने की होगी’। अमेरिका कथित तौर पर हफ्तों से ईरान में सीमित जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है, जिसमें खर्ग द्वीप और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तटीय स्थलों पर छापेमारी शामिल है। ईरानी मीडिया के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के खातम अल-अंबिया मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के आने पर सशस्त्र बल कड़ा जवाब देंगे।

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने एक सीमित आक्रमण की तैयारी की है जिसमें विशेष अभियान बलों और पारंपरिक पैदल सेना दोनों द्वारा छापेमारी शामिल हो सकती है। इस बीच, ईरान के प्रेस टीवी ने बताया कि रूस के चेचन्य क्षेत्र के लड़ाकों ने अमेरिकी जमीनी आक्रमण की स्थिति में ईरानी सुरक्षा बलों का समर्थन करने की घोषणा की है। रूस के चेचन्य गणराज्य के प्रमुख रमजान कादिरोव के वफादार इन बलों ने ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका-इजरायल युद्ध को एक धार्मिक युद्ध बताया है। यह घटनाक्रम

श्री ट्रम्प के आदेशों के बाद आया है कि अमेरिका जमीनी हमले के लिए दबाव बना रहा है, क्योंकि हाल के हवाई अभियान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जोरदार जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरानी लोग न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, बल्कि विरोधियों को उनके कार्यों पर पछतावा कराने के लिए भी तैयार हैं।

श्री गालिबाफ ने विरोधियों पर अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रिपोर्ट फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ये ‘सॉफ्ट वार’ है, जिसका उद्देश्य ईरान को अस्थिर करना है।

अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “दुश्मन अपनी इच्छाओं को समाचार के रूप में प्रचारित करता है और साथ ही हमारे राष्ट्र को डराता है। बड़ी गलती। अगर वे एक मारेंगे, तो हम कई मारेंगे। अल्लाह ने चाहा तो, ईरान के लोग, सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में, दुश्मन को आक्रमण करने पर पछतावा कराएंगे।”

इस बीच, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मीडिया को बताया कि ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ ‘सफलतापूर्वक और योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 11,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ईरानी बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों में 90 प्रतिशत की कमी आई है।