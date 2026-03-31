पीपीएफ समेत लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली, 30 मार्च (वेब वार्ता)। सरकार ने सोमवार को एक अप्रैल से शुरू पहली तिमाही के लिए पीपीएफ और एनएससी समेत विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार आठवीं तिमाही है जब ब्याज दर को यथावत रखा गया है।

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (एक अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (एक जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026) के लिए अधिसूचित दरों के समान ही रहेंगी।’’

अधिसूचना के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जमा पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर लागू रहेगी, जबकि तीन वर्षीय सावधि जमा पर ब्याज दर वर्तमान तिमाही के समान ही 7.1 प्रतिशत रहेगी।

लोकप्रिय सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और डाकघर बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरें क्रमशः 7.1 प्रतिशत और चार प्रतिशत पर ही बनी रहेंगी। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी और निवेश 115 माह में परिपक्व होगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर अप्रैल-जून तिमाही के लिए ब्याज दर 7.7 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी। मासिक आय योजना पर भी मौजूदा तिमाही की तरह, आगामी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी निवेशकों को 7.4 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।

इसके साथ ही, डाकघरों और बैंकों द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में लगातार आठवीं तिमाही में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने कुछ योजनाओं पर ब्याज दरों में आखिरी बार 2023-24 की चौथी तिमाही में बदलाव किया था।