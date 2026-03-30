सूरत में दो दिन पानी सप्लाई बाधित, कई इलाकों में रहेगा संकट

सूरत। अप्रैल की शुरुआत में ही शहरवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) द्वारा दिल्ली गेट क्षेत्र के पास मुख्य जल पाइपलाइन में लीकेज को ठीक करने के लिए मरम्मत कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में दो दिनों तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

नगर निगम के अनुसार यह कार्य 1 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 2 अप्रैल की सुबह 8:00 बजे तक चलेगा। इस दौरान कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी, जबकि कुछ इलाकों में कम दबाव से पानी मिलेगा।

लिंबायत, उधना, अठवा और सेंट्रल ज़ोन के निवासियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उधना के ओल्ड बमरोली क्षेत्र की अपेक्षा नगर, हरिओम, पुनीत, देवी दर्शन और जय जवान जय किशन सोसायटी में पानी की सप्लाई बंद रहेगी।

वहीं, गोवालक क्षेत्र के अंबिका नगर, आशापुरी, देवेंद्र नगर, गणपत नगर, लक्ष्मी नगर, कर्षण नगर, हीरा नगर और कर्मयोगी सोसायटी भी प्रभावित रहेंगी।

इसके अलावा पांडेसरा, खटोदरा GIDC, भाठेना, सलीमनगर, जवाहरनगर, नेहरूनगर, लो-कॉस्ट कॉलोनी और लिंबायत के अन्य क्षेत्रों में भी पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहने की संभावना है। सेंट्रल ज़ोन के महिधरपुरा, रामपुरा, हरिपुरा, सैयदपुरा और रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में बुधवार शाम पानी का दबाव कम रहेगा।

2 अप्रैल की सुबह की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा, जिसमें पांडेसरा, भेस्तान, उधना गाम, गायत्रीनगर और शांतिनगर जैसे क्षेत्रों में पानी नहीं मिलेगा। लिंबायत के कुछ हिस्सों में सुबह की सप्लाई पूरी तरह बंद रह सकती है।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें, आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करें और किसी भी प्रकार की बर्बादी से बचें, ताकि इस अस्थायी समस्या के दौरान असुविधा कम हो सके।