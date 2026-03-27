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बीसीसीआई ने टीम इंडिया के घरेलू सत्र 2026-27 के कार्यक्रम का किया ऐलान, रोहित-कोहली 9 वनडे मैचों में दिखाएंगे दम

ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी रोमांचक टेस्ट जंग

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बीसीसीआई ने टीम इंडिया के घरेलू सत्र 2026-27 के कार्यक्रम का किया ऐलान, रोहित-कोहली 9 वनडे मैचों में दिखाएंगे दम

नई दिल्ली, 27 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आगामी घरेलू सत्र 2026-27 के लिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है।

इस व्यस्त सीजन के दौरान वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भारत का दौरा करेंगी। कुल 22 अंतरराष्ट्रीय मैचों के इस कार्यक्रम में 9 वनडे (ODI) मैच मुख्य आकर्षण होंगे, जिनमें स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्शन में नजर आएंगे।

सत्र की शुरुआत सितंबर-अक्टूबर 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज से होगी। इसके बाद दिसंबर में श्रीलंका की टीम भारत आएगी, जिसके खिलाफ दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों में मुकाबले खेले जाएंगे।

साल 2027 की शुरुआत भी क्रिकेट प्रशंसकों के लिए धमाकेदार होने वाली है। जनवरी में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में आयोजित की जाएगी।

इसके तुरंत बाद, सीजन की सबसे प्रतिष्ठित ‘बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी’ शुरू होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जनवरी से मार्च 2027 तक पांच मैचों की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज खेली जाएगी।

बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि रोहित और कोहली जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी विशेष रूप से वनडे और टेस्ट प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे विश्व कप की तैयारियों को मजबूती मिलेगी। इन सभी सीरीज के लिए वेन्यू का चयन रोटेशन पॉलिसी के आधार पर किया गया है।

वर्तमान में आईपीएल 2026 की तैयारियों के बीच, टीम इंडिया का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर काफी पैक नजर आ रहा है। जून 2026 में आईपीएल खत्म होने के ठीक बाद अफगानिस्तान की टीम भारत का दौरा करेगी, जिसमें एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे।

इस घरेलू सीरीज के तुरंत बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के लंबे दौरे पर रवाना होगी। 1 जुलाई से शुरू होने वाले इस दौरे पर भारत मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ पहले 5 टी20 मैच और फिर 14 जुलाई से 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा।

बीसीसीआई सचिव ने कहा कि यह शेड्यूल खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट और आगामी आईसीसी टूर्नामेंटों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

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Tags: Board of Control for Cricket in India (BCCI)

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