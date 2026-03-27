लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
विश्व

ट्रम्प ने ईरान के ऊर्जा संयंत्र पर हमले को 10 दिनों के लिए किया स्थगित

On
ट्रम्प ने ईरान के ऊर्जा संयंत्र पर हमले को 10 दिनों के लिए किया स्थगित

वाशिंगटन, 27 मार्च (वार्ता) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। 

ट्रम्प ने कहा कि वे इस प्रक्रिया को छह अप्रैल को पूर्वी समयानुसार रात आठ बजे तक के लिए स्थगित कर रहे हैं।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, “ईरानी सरकार के अनुरोध पर, मैं ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की अवधि को 10 दिनों के लिए सोमवार, छह अप्रैल को रात आठ बजे (पूर्वी समय) तक रोक रहा हूं।”

उन्होंने दोहराया कि बातचीत जारी है और फर्जी मीडिया और अन्य लोगों द्वारा इसके विपरीत दिए गए गलत बयानों के बावजूद, यह बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हालांकि ईरान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत चल रही है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: America Iran Donald Trump

Related Posts

उत्तर कोरिया का भीषण शक्ति प्रदर्शन, एक साथ दागीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें

उत्तर कोरिया का भीषण शक्ति प्रदर्शन, एक साथ दागीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें

ट्रम्प ने होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोलने पर ईरान विद्युत संयंत्रों पर हमले की धमकी दी

ट्रम्प ने होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोलने पर ईरान विद्युत संयंत्रों पर हमले की धमकी दी

भारत शांति का समर्थक…PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से की फोन पर बातचीत, भारतीयों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा

भारत शांति का समर्थक…PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से की फोन पर बातचीत, भारतीयों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा

अमेरिका का एलपीजी जहाज टेक्सास से मंगलुरु पहुंचा

अमेरिका का एलपीजी जहाज टेक्सास से मंगलुरु पहुंचा