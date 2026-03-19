‘धुरंधर 2’ का धमाका: 4 घंटे लंबी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया कोहराम

हैदराबाद, 19 मार्च (वेब वार्ता)। आदित्य धर के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ आज नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और ईद के खास मौके पर रिलीज हो गई है।

3 घंटे 49 मिनट की लंबी अवधि के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की है। बुधवार को हुए पेड प्रीव्यू से ही फिल्म को लेकर क्रेज देखा जा रहा था।

रणवीर सिंह और आदित्य धर की इस जोड़ी ने दर्शकों को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव दिया है जिसे लोग ‘ब्लडी रिवेंज’ और इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे बेहतरीन सीक्वल बता रहे हैं। फिल्म के रनटाइम को लेकर जो संशय था, वह दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद पूरी तरह खत्म होता नजर आ रहा है।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ‘धुरंधर 2’ ट्रेंड कर रहा है और दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों ने भी फिल्म को ‘पैसा वसूल’ करार दिया है। फिल्म की कहानी और इसके ट्रीटमेंट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी उत्साहित हैं।

एक यूजर ने लिखा कि यह फिल्म आतंकवाद के चेहरे को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करती है, जिसके लिए आदित्य धर की सराहना होनी चाहिए।

दर्शकों का कहना है कि फिल्म की लंबाई महसूस नहीं होती क्योंकि इसकी कहानी और किरदारों की पकड़ शुरू से अंत तक बनी रहती है। रणवीर सिंह के इंटेंस लुक और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने फैंस का दिल जीत लिया है।

फिल्म का सबसे चर्चित हिस्सा इसका क्लाइमैक्स बताया जा रहा है। दर्शकों के अनुसार, आखिरी के 30 मिनट रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और कहानी का अंत पूरी तरह अप्रत्याशित है।

फिल्म में हाई-ऑक्टेन एक्शन दृश्यों के साथ इमोशनल ड्रामा का सटीक मिश्रण देखने को मिल रहा है। ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ के बाद आदित्य धर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे बड़े कैनवास वाली देशभक्ति फिल्मों के मास्टर हैं।

फिल्म की सफलता को देखते हुए माना जा रहा है कि यह इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। फिलहाल, टिकट खिड़की पर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है।