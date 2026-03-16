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दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में लगी भीषण आग

सभी उड़ानें सस्पेंड और मुख्य रास्ते बंद, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी

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दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में लगी भीषण आग

दुबई, 16 मार्च (वेब वार्ता)। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) पर सोमवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक संदिग्ध ड्रोन सीधे ईंधन भंडारण टैंक (Fuel Tank) से जा टकराया। टक्कर के बाद हुए जोरदार धमाके से एयरपोर्ट परिसर में भीषण आग लग गई और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया।

दुबई सिविल डिफेंस की टीमों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सुरक्षा कारणों और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सभी उड़ानों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले मुख्य रास्तों, जैसे अल गरहूद ब्रिज और एयरपोर्ट टनल को पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया है ताकि राहत कार्य बाधित न हो।

इस अचानक आए संकट के कारण हजारों यात्री टर्मिनल पर फंस गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे फिलहाल एयरपोर्ट न आएं और घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन के जरिए फ्लाइट का ताजा स्टेटस और रिफंड पॉलिसी की जानकारी जरूर लें।

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और पिछले कुछ हफ्तों में दुबई के पास इस तरह की यह तीसरी घटना है। यूएई का रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं कि यह हमला किस दिशा से हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना से अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात और वैश्विक तेल आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ सकता है। सुरक्षा बलों ने पूरे शहर में निगरानी बढ़ा दी है और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा का घेरा कड़ा कर दिया गया है।

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Tags: Airport Dubai

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