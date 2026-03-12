लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

‘इससे बेहतर कोई एहसास नहीं हो सकता’, बैक टू बैक टी20 विश्व कप जीतने पर बोले जसप्रीत बुमराह

On
‘इससे बेहतर कोई एहसास नहीं हो सकता’, बैक टू बैक टी20 विश्व कप जीतने पर बोले जसप्रीत बुमराह

नई दिल्ली, 12 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय टीम को टी20 विश्व कप 2024 के बाद टी20 विश्व कप 2026 में चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि वह हमेशा चुनौतीपूर्ण काम करना चाहते थे।

इसी वजह से उन्होंने क्रिकेट को चुना। बुमराह ने कहा है कि कुछ अलग कर पाना उन्हें बहुत खुशी देता है।

बीसीसीआई टीवी पर शेयर किए गए एक वीडियो में जसप्रीत बुमराह ने कहा, “मैं कभी पीछे नहीं छिपना चाहता। मैं चीजों के बीच रहना चाहता हूं। मैं हमेशा एक मुश्किल काम करना चाहता था।

मैंने क्रिकेट उसी के लिए खेलना शुरू किया। जब मैं कुछ अलग कर पाता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इससे बेहतर कोई एहसास नहीं हो सकता। मैंने अपना क्रिकेट अहमदाबाद में ही शुरू किया और सारा क्रिकेट यहीं खेला। गुजरात के लिए खेलकर रैंक में ऊपर आया।

अब यहां विश्व कप खेल रहा हूं और मैन ऑफ द मैच बन रहा हूं। पिछली बार हम बस पीछे रह गए थे, इस बार हम आगे निकल गए। मैं बहुत खुश हूं।”

बुमराह ने कहा, “मेरा बेटा आया, वह पिछली बार भी वहां था। इस बार, वह वहां था, मेरी मां आई थी, जो बहुत खास था। मुझे पूरे सर्कल के बारे में नहीं पता, लेकिन सच में बहुत खुश हूं। लगातार दो विश्व कप कभी नहीं हुए। भगवान सच में बहुत दयालु हैं, और मैं इससे ज्यादा शुक्रगुजार नहीं हो सकता।”

भारतीय टीम ने 8 मार्च को टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरा टी20 विश्व कप जीता। लगातार 2 टी20 विश्व कप और कुल तीन टी20 विश्व कप जीतने वाली भारत पहली टीम है। इसके साथ ही अपने घर में टी20 विश्व कप जीतने वाली भी भारतीय टीम पहली टीम है।

सेमीफाइनल में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले बुमराह ने फाइनल में भी शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लिए। इस शानदार और यादगार प्रदर्शन के लिए बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Jasprit Bumrah T20 World Cup

Related Posts

मैच के दौरान अहसास हुआ, टाइमिंग पर भरोसा रखकर भी छक्के लगा सकता हूं: हार्दिक पंड्या

मैच के दौरान अहसास हुआ, टाइमिंग पर भरोसा रखकर भी छक्के लगा सकता हूं: हार्दिक पंड्या

फ़ाइनल में चुनौतियां अलग होंगी लेकिन हमें ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद : सैंटनर

फ़ाइनल में चुनौतियां अलग होंगी लेकिन हमें ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद : सैंटनर

अक्षर पटेल ने हवा में उड़कर लपका नामुमकिन सा कैच

अक्षर पटेल ने हवा में उड़कर लपका नामुमकिन सा कैच

वेस्टइंडीज के खिलाफ ‘करो या मरो’ मैच खेलेंगे रिंकू सिंह! BCCI ने दिया अपडेट, टीम इंडिया से कब जुड़ेंगे?

वेस्टइंडीज के खिलाफ ‘करो या मरो’ मैच खेलेंगे रिंकू सिंह! BCCI ने दिया अपडेट, टीम इंडिया से कब जुड़ेंगे?