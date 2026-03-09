लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
प्रादेशिक

राजस्थान में लू की चेतावनी जारी, कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार

On
राजस्थान में लू की चेतावनी जारी, कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार

जयपुर, 09 मार्च (वेब वार्ता)। मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ हिस्सों में सोमवार और मंगलवार के लिए लू की चेतावनी जारी की है, क्योंकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पारा नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस मौसम में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है।

पिछले 24 घंटों में झुंझुनू जिले के पिलानी में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रविवार को बाड़मेर और बालोतरा के कई हिस्सों में लू की स्थिति रही। सुबह तेज धूप के बाद दिनभर हल्की से मध्यम गर्म हवाएं चलीं।

बीकानेर में 39.4 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 39.1 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 38.8 डिग्री सेल्सियस और फलोदी में 38.2 डिग्री सेल्सियस सहित अन्य शहरों में भी उच्च तापमान दर्ज किया गया। इन क्षेत्रों में हल्की लू की स्थिति भी देखी गई है।

रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ी है। वहीं जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा समेत 15 से अधिक शहरों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया।

जयपुर स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र के अनुसार, फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और अगले सप्ताह राज्य भर में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होने की आशंका है।

विभाग ने जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में सोमवार और मंगलवार को लू चलने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर में पिछले एक सप्ताह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। 1 मार्च को शहर का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो दिन-ब-दिन बढ़ता हुआ रविवार को 37.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

लोग बढ़ती गर्मी का असर महसूस करने लगे हैं। सुबह से लेकर शाम तक तेज धूप रहती है, जिसके चलते कई लोग दोपहर के समय घर से निकलने से बच रहे हैं।

सूर्यास्त के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आती है, जिससे रात के दौरान कुछ राहत मिलती है। रविवार को कई शहरों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।

इनमें पाली 37.5 डिग्री सेल्सियस, झुंझुनू 37.4 डिग्री सेल्सियस, करौली 36.6 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर 38.5 डिग्री सेल्सियस, जालौर 37.3 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर 37.3 डिग्री सेल्सियस, श्री गंगानगर 37.4 डिग्री सेल्सियस, उदयपुर 36.3 डिग्री सेल्सियस, कोटा 36.7 डिग्री सेल्सियस, सीकर 36 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा 36 डिग्री सेल्सियस, अलवर 36.2 डिग्री सेल्सियस और अजमेर 37 डिग्री सेल्सियस शामिल हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajasthan

Related Posts