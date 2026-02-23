नेपाल के धाडिंग में भीषण सड़क हादसा,  18 लोगों की दर्दनाक मौत

काठमांडू, 23 फरवरी (वेब वार्ता)। नेपाल के धाडिंग जिले में सोमवार तड़के एक हृदयविदारक हादसा हुआ, जिसमें पोखरा से काठमांडू जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर त्रिशूली नदी में जा गिरी।

आर्म्ड पुलिस फोर्स के अनुसार, यह दुर्घटना पृथ्वी हाईवे पर गजुरी के पास सुबह करीब 1:30 बजे हुई। बस सड़क से फिसलकर सीधे उफनती नदी में समा गई, जिससे यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलते ही नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और स्थानीय पुलिस ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 18 शवों को बरामद किया जा चुका है।

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में न्यूजीलैंड का एक पुरुष यात्री भी शामिल है। वहीं, बचाए गए 28 घायलों में एक जापानी और एक डच महिला पर्यटक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

राहत एवं बचाव दल ने अंधेरे और नदी के तेज बहाव के बावजूद 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता पाई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त की जा रही है और उनके परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

हादसे के सटीक कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक जांच में पुलिस ने ‘ओवर स्पीडिंग’ यानी तेज रफ्तार को मुख्य वजह बताया है। चश्मदीदों के मुताबिक, रात के समय हाईवे पर बस की गति काफी अधिक थी, जिससे चालक मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा।

नेपाल प्रशासन ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। त्रिशूली नदी का यह इलाका पहले भी कई सड़क दुर्घटनाओं का गवाह रहा है, जिसके चलते अब हाईवे सुरक्षा और चालक की थकान जैसे पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है।