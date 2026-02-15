बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान

ढाका, 15 फरवरी (वेब वार्ता)। संसदीय चुनाव 2026 में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है।

अधिकारियों केअनुसार, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मंगलवार, 17 फरवरी को नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में नई कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बीएनपी ने 299 सीटों में से 211 पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटें मिली हैं।

यह समारोह परंपरा से हटकर राष्ट्रपति महल ‘बंगभवन’ के बजाय संसद परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं।

बांग्लादेश में मौजूदा हालात ने संवैधानिक प्रक्रिया को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। पिछली संसद की स्पीकर के इस्तीफे और डिप्टी स्पीकर के जेल में होने के कारण, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी अब मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) एएमएम नासिर उद्दीन निभाएंगे।

संविधान के अनुसार, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में सीईसी शपथ दिलाने के लिए अधिकृत हैं। तारिक रहमान

के करीबियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति ने विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि देश में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो सके।

नई सरकार के आगमन से ठीक पहले बांग्लादेश के प्रशासनिक ढांचे में भी बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कैबिनेट सचिव शेख अब्दुर रशीद की नियुक्ति रद्द कर उनके स्थान पर सिराज उद्दीन मिया को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है।

हालांकि रशीद का दावा है कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस बीच, नई कैबिनेट के गठन के साथ ही अंतरिम सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

जनता को उम्मीद है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में बनने वाली यह नई सरकार देश में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत करेगी।