प्रिया रघुवंशी और खेसारी भैया ने मचाया कोहराम, 'चोली भीज जाता' यूट्यूब के Top 10 में ट्रेंडिंग, बना 2026 का सबसे बड़ा होली ब्लास्ट!

यूपी-बिहार की जनता हमेशा कुछ नया और धमाकेदार ढूंढती है, और जब बात खेसारी लाल यादव की हो, तो रोमांच की गारंटी पक्की होती है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ़ खेसारी भैया की नहीं, बल्कि उनके साथ 'हुस्न की मलिका' प्रिया रघुवंशी (Priya Raghuwanshi) की भी हो रही है। इस जोड़ी ने अपने नए गाने "चोली भीज जाता" में ऐसा जादू चलाया है कि गाना रिलीज़ होते ही यूट्यूब ट्रेंडिंग के Top 10 में धमक चुका है। इसे आधिकारिक तौर पर 2026 का सबसे बड़ा होली गीत (Biggest Holi Song of 2026) माना जा रहा है।

प्रिया रघुवंशी: एक्सप्रेशंस की क्वीन ने जीता दिल

प्रिया रघुवंशी ने इस गाने में अपनी खूबसूरती और डांस का ऐसा जलवा बिखेरा है कि पब्लिक बेकाबू हो गई है। खेसारी भैया के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि लोग इसे इस साल की सबसे 'हॉट' जोड़ी बता रहे हैं। कुलदीप विशाखा की कोरियोग्राफी ने प्रिया के कातिलाना मूव्स में चार चाँद लगा दिए हैं। आँखों के इशारे हों या लचकती कमर, प्रिया ने साबित कर दिया है कि 2026 की होली सिर्फ़ उनके और खेसारी के नाम रहने वाली है।

2026 का अल्टीमेट होली एंथम: दिल्ली से देवरिया तक शोर!

यह गाना सिर्फ़ गाँवों या छोटे शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर इसने पूरी तरह कब्जा (Taken over the internet) कर लिया है। दिल्ली-एनसीआर के क्लबों से लेकर देवरिया की गलियों तक, हर जगह 'चोली भीज जाता' की ही गूँज है। यूट्यूब के टॉप 10 में ट्रेंड करना यह बताता है कि यह गाना इस साल का सबसे बड़ा 'होली एंथम' बन चुका है। इंस्टाग्राम पर इस गाने के हुक स्टेप पर लाखों रील्स बन रही हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

खेसारी आर्मी और IVY Bhojpuri Bawaal का दबदबा

एक बार फिर 'खेसारी आर्मी' ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। जैसे ही गाना IVY Bhojpuri Bawaal चैनल पर आया, आर्मी के जवानों ने इसे इतना शेयर किया कि व्यूज का मीटर रॉकेट बन गया। रोहित सिंह की बेहतरीन डीआई (D.I.) और अमित सिंह की मेकअप टीम ने प्रिया और खेसारी को जो लुक दिया है, वह इंटरनेशनल लेवल का लग रहा है। यही वजह है कि यह गाना न सिर्फ़ सुना जा रहा है, बल्कि बार-बार देखा भी जा रहा है।

निष्कर्ष: अगर नहीं देखा, तो बहुत पीछे हैं आप!

भैया, अगर आप भी होली के जश्न में सराबोर होना चाहते हैं और अभी तक इस गाने को नहीं देखा है, तो आप ट्रेंड से बहुत पीछे चल रहे हैं। जल्दी से IVY Bhojpuri Bawaal यूट्यूब चैनल पर जाएँ और देखिये कैसे प्रिया रघुवंशी और खेसारी भैया ने 2026 की होली को यादगार बना दिया है।