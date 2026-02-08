टी20 विश्व कप: भारत बनाम यूएसए मैच में बने ये रिकॉर्ड, लगातार जीत के मामले में टीम इंडिया ने रचा इतिहास

नई दिल्ली, 08 फरवरी (वेब वार्ता)। भारत ने शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में यूएसए को 29 रनों से हराकर आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जीत के साथ की।

हालांकि यह जीत भारत के लिए आसान नहीं रही और मैच के दौरान कुछ समय के लिए टीम मुश्किल में भी दिखी। कप्तान सूर्यकुमार यादव की शानदार नाबाद 84 रन की पारी और आखिरी समय में टीम में आए मोहम्मद सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी (3 विकेट देकर 29 रन) की बदौलत भारत अपने घरेलू टूर्नामेंट का पहला मैच जीत पाया।

मैच से पहले ही भारत पर दबाव था, क्योंकि ऑलराउंडर हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हो गए थे और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बीमारी की वजह से नहीं खेल पाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसी पिच पर शुरुआत की जहां गेंद में मूवमेंट और ग्रिप थी।

इसका असर यह हुआ कि भारत की टीम 77 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। यूएसए की ओर से शैडली वैन शाल्कविक ने अच्छी गेंदबाजी की और भारत का स्कोर काफी कम लगने लगा।

लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जिम्मेदारी संभाली। सूर्यकुमार ने कप्तान के तौर पर अपने पहले टी20 विश्व कप मैच में आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उन्होंने चारों दिशाओं में शॉट खेले और 49 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्के लगाकर नाबाद 84 रन बनाए। अक्षर पटेल के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभाला और भारत का स्कोर 161/9 तक पहुंचा, जिसे सम्मानजनक कहा जा सकता था।

इसके बाद गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में ही दो विकेट लेकर टीम को मजबूती दी। उन्हें अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने दो-दो विकेट लिए। यूएसए की टीम 13 रन पर 3 विकेट खो बैठी। हालांकि संजय कृष्णमूर्ति और मिलिंद कुमार ने 58 रनों की साझेदारी कर मैच को थोड़ी देर के लिए रोमांचक बना दिया।

कृष्णमूर्ति (37 रन) और शुभम रंजन (37 रन) ने संघर्ष दिखाया, लेकिन भारत के अनुभवी गेंदबाजों ने अंत में मैच पर पूरा नियंत्रण कर लिया। आखिरी ओवरों में सिराज और अर्शदीप ने फिर विकेट लिए और यूएसए की टीम 132/9 तक ही पहुंच सकी। इस तरह भारत ने मेहनत से मिली जीत दर्ज की।

यहां भारत बनाम यूएसए मैच के सभी प्रमुख रिकॉर्ड दिए गए हैं –

अभिषेक शर्मा अपने खाते में कोई रन नहीं जोड़ पाए। यह उनके करियर का चौथा डक रहा। पिछले पांच मैचों में यह अभिषेक शर्मा का तीसरा गोल्डन डक था।

सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में कप्तान के रूप में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। रोहित शर्मा (1905), विराट कोहली (1570) और एमएस धोनी (1112) अन्य खिलाड़ी हैं। यह कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव का सबसे बड़ा स्कोर है। उनका पिछला बेस्ट स्कोर 2022 में पर्थ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 रन था।

सूर्यकुमार यादव का नाबाद 84 रन टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू में कप्तान द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, इससे पहले 2009 में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 88 रन बनाए थे।

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार नौवीं जीत हासिल करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में अब सबसे ज्यादा ‘मैन ऑफ द मैच’ (17) पुरस्कार जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले, वह सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड के लिए विराट कोहली के साथ बराबरी पर थे, दोनों के पास 16-16 अवॉर्ड थे।