सूर्यवंशी ने ‘प्लेयर ऑफ द फाइनल’ पुरस्कार सहयोगी स्टाफ को समर्पित किया

हरारे, 07 फरवरी (वेब वार्ता)। युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप फाइनल में शानदार पारी खेलने के बाद मिला ‘प्लेयर ऑफ द फाइनल’ पुरस्कार भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ को समर्पित किया।

सूर्यवंशी अंडर-19 विश्व कप में ‘प्लेयर ऑफ द फाइनल’ और ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ दोनों पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने 80 गेंद में 175 रन की तूफानी पारी खेलकर बड़े मंच पर धमाल मचाया और भारत को इंग्लैंड पर 100 रन की जीत के साथ रिकॉर्ड छठा खिताब दिलाया।

पुरस्कार वितरण समारोह में सहयोगी स्टाफ के योगदान को सराहते हुए सूर्यवंशी ने कहा, ‘‘मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन पिछले सात-आठ महीनों से जिस तरह हम सभी ने कड़ी मेहनत की है और हमारे सहयोगी स्टाफ ने लंबे समय से हमारे साथ रहकर हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हम ठीक रहें।

मैं यह पुरस्कार उन्हें समर्पित करना चाहता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पिछले आठ से नौ महीनों से सहयोगी स्टाफ और टीम एक साथ काम कर रहे हैं। उसी तैयारी ने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है।’’

चौदह वर्षीय सूर्यवंशी ने अंडर-19 क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी बनाया, उन्होंने यह उपलब्धि 71 गेंदों में हासिल की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड की जवाब में 311 रन पर सिमट गई।