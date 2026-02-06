डिएगो गार्सिया में सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे ट्रंप, बोले- ये हमारा अधिकार

वाशिंगटन, 06 फरवरी (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह डिएगो गार्सिया में अमेरिकी मिलिट्री की मौजूदगी को कभी खतरे में नहीं पड़ने देंगे, और चेतावनी दी कि अगर भविष्य में कोई समझौता टूटता है या अमेरिकी सेना खतरे में पड़ती है, तो उन्हें बेस को “मिलिट्री तरीके से सुरक्षित और मजबूत” करने का अधिकार है।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, “मैंने डिएगो गार्सिया द्वीप को लेकर (ब्रिटिश) प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बातचीत की है। यह एक बड़े अमेरिकी मिलिट्री बेस की जगह है, जो हिंद महासागर के बीच में रणनीतिक रूप से स्थित है और इसलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।”

ट्रंप ने विदेशों में अमेरिकी बेस की रणनीतिक भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने लिखा, “पिछले एक साल में हमारे मिलिट्री ऑपरेशन हमारे सैनिकों की ताकत, हमारे उपकरणों की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे मिलिट्री बेस की रणनीतिक स्थिति के कारण सफल रहे हैं।”

द्वीप से जुड़े यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस के बीच एक कथित लीज समझौते के बारे में ट्रंप ने कहा कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति को समझते हैं। उन्होंने लिखा, “मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री स्टार्मर ने जो डील की है, कई लोगों के अनुसार, ये सबसे अच्छी डील है जो वह कर सकते थे।”

लेकिन उन्होंने अमेरिकी हितों के लिए भविष्य में किसी भी जोखिम के बारे में साफ चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा, “हालांकि, अगर भविष्य में कभी भी लीज डील टूट जाती है, या कोई भी हमारे बेस पर अमेरिकी ऑपरेशन और सेना को धमकी देता है या खतरे में डालता है, तो मैं डिएगो गार्सिया में अमेरिकी मौजूदगी को मिलिट्री तरीके से सुरक्षित करने और मजबूत करने का अधिकार रखता हूं।”

ट्रंप ने वहां अमेरिकी मौजूदगी पर उठाई गई चुनौतियों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा, “यह जान लें कि मैं इस तरह के महत्वपूर्ण बेस पर हमारी मौजूदगी को कभी भी झूठे दावों या पर्यावरण के नाम पर बकवास से कमजोर या खतरे में नहीं पड़ने दूंगा।”

व्हाइट हाउस ने अपनी रेगुलर ब्रीफिंग के दौरान इसी संदेश को दोहराया। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ने स्टार्मर से सीधे बात की थी और उनके फैसले का समर्थन किया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “उन्होंने प्रधानमंत्री स्टार्मर से सीधे बात की और वे ब्रिटिश पीएम की स्थिति को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं।”

लेविट ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकार बरकरार हैं। उन्होंने कहा, “लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति ने उस बयान में दोहराया, निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार रखता है। निश्चित रूप से, हमारे पास अभी भी डिएगो गार्सिया द्वीप पर एक मिलिट्री बेस है।”

उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप की स्थिति इस मामले से कहीं आगे तक जाती है। लेविट ने कहा, “अगर जरूरी हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में डिएगो गार्सिया सहित कहीं भी अपनी संपत्ति की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा।”

लेविट ने लीज समझौते या भविष्य के फैसलों के लिए किसी टाइमलाइन के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दी। उनकी टिप्पणियों में अमेरिकी सेना की पहुंच को फिर से पक्का करने और एक सहयोगी नेता के नजरिए के लिए राष्ट्रपति के समर्थन पर जोर दिया गया।

डिएगो गार्सिया विदेशों में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य बेस में से एक है, और यह लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में ऑपरेशन्स के लिए एक हब के रूप में काम कर रहा है। यह बेस मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन के लिए केंद्रीय रहा है।

यह द्वीप संप्रभुता और शासन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानूनी और राजनीतिक बहसों के केंद्र में भी रहा है।