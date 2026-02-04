लोकतेज WhatsApp channel
एनसीपी के दोनों गुटों के विलय का अभी कोई विचार नहीं : शरद पवार

बारामती, 04 फरवरी (वेब वार्ता)। एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे खुशी है कि सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। हमारा परिवार एक साथ है।

शरद पवार ने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की किसी भी संभावना पर कहा, “फिलहाल, हमारा पूरा ध्यान सभी का ख्याल रखने और दुख में डूबे लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर है। अभी तक किसी भी राजनीतिक फैसले के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है।”

संसद में राहुल गांधी के बयान पर, उन्होंने कहा, “मेरी राय में, जनरल नरवणे देश के आर्मी चीफ थे। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है और सदन में उसका जिक्र हो रहा है और अगर विपक्ष के नेता इसे उठा रहे हैं, तो यह उनका अधिकार है, और उन्हें यह मौका दिया जाना चाहिए। अगर पूर्व आर्मी चीफ ने कुछ लिखा है, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अगर इस पर चर्चा होती, तो असली तस्वीर लोगों के सामने आती।”

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर शरद पवार ने कहा, “अमेरिका और भारत के बीच नए समझौते को लेकर अगले दो-तीन दिनों में देश के सामने साफ तस्वीर सामने आनी चाहिए और उसके बाद ही इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। लेकिन, अमेरिका ने अब तक जो जानकारी सार्वजनिक की है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें कृषि क्षेत्र में निर्यात करने की व्यवस्था की गई है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।”

उन्होंने कहा कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, जिसकी आर्थिक ताकत ज्यादा है। अगर वह किसी भी महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद का दूसरे देशों में निर्यात करता है, तो इसका असर निश्चित रूप से उन देशों और उनके किसानों पर पड़ेगा। उम्मीद है कि भारत के कृषि क्षेत्र में ऐसी स्थिति पैदा न हो।

उन्होंने अजित पवार के निधन पर कहा, “यह दुखद है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब भी बारामती में कोई हादसा हुआ है, मैं खुद हालात का जायजा लेने गया हूं। मैं उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हूं। यह सिर्फ एक हादसा था।”

