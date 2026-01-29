लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें

राजकोट : विंछिया में 4.59 करोड़ रुपये की लागत से बने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टल का उद्घाटन

शिक्षा सुविधाओं में जसदण–विंछिया क्षेत्र राजकोट जिले में अग्रणी : मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया

On
राजकोट : विंछिया में 4.59 करोड़ रुपये की लागत से बने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टल का उद्घाटन

राजकोट जिले के विंछिया में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 459 लाख रुपये की लागत से निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के एक्सटेंशन हॉस्टल का उद्घाटन गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार तथा ग्रामीण विकास मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने किया। मंत्री ने रिबन काटकर हॉस्टल का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा कि नए हॉस्टल में 300 से अधिक छात्राओं के रहने की सुविधा उपलब्ध होगी, जो क्षेत्र के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। उन्होंने बताया कि पहले जसदण–विंछिया क्षेत्र को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, लेकिन राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से अब यह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में शामिल हो चुका है। आज यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

मंत्री ने कहा कि पढ़ाई-लिखाई की सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में जसदण–विंछिया क्षेत्र पूरे राजकोट जिले में सबसे आगे है। SEAM स्कूलों की शुरुआत से क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और बल मिला है। शिक्षा को विकास की नींव बताते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार बेटियों के पोषण से लेकर उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति तक समग्र रूप से ध्यान दे रही है। यदि माता-पिता भी बेटा-बेटी में समानता रखते हुए बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करें, तो बेटियों का भविष्य और अधिक उज्ज्वल हो सकता है।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और प्रार्थना के साथ हुई। अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता एवं पुस्तक भेंट कर किया गया। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं छात्रा भूमि नागरानी ने हॉस्टल में रहने और पढ़ाई के अपने अनुभव साझा किए। मंत्री ने हॉस्टल परिसर का निरीक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया तथा अपने छात्र जीवन और विज्ञान शिक्षक के अनुभव साझा करते हुए छात्राओं को परिश्रम और लगन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में वार्डन रंभाबेन धोरिया ने स्वागत भाषण दिया। तालुका प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर चंदूभाई गढ़वी और जिला बालिका शिक्षा समन्वयक आरतीबेन लुंगातारे ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन महेशभाई गढ़वी ने किया। इस अवसर पर बीआरसी कोऑर्डिनेटर हितेशभाई खल्याणी, जिला परियोजना अभियंता भरतभाई परमार सहित जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी एवं अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags:

Related Posts