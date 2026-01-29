लोकतेज WhatsApp channel
कोलंबिया में विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सांसद समेत 15 लोगों की मौत 

बोगोटा, 29 जनवरी (वेब वार्ता)। कोलंबिया के पूर्वोत्तर में नॉर्टे डी सैंटेंडर प्रांत के ग्रामीण इलाके में बुधवार को एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार एक सांसद समेत सभी 15 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इस उड़ान का संचालन करने वाली सरकारी विमानन कंपनी ‘सटेना’ ने कहा कि कुरासिका इलाके के स्थानीय अधिकारियों ने घटनास्थल के बारे में प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद ‘‘यात्रियों की स्थिति का पता’’ लगाने के लिए एक बचाव दल भेजा गया।

विमानन कंपनी ने बताया कि इस विमान में चालक दल के दो सदस्य और सांसद डायोजेनेस किंतेरो समेत 13 यात्री सवार थे।

कोलंबिया के परिवहन मंत्रालय ने बाद में जारी बयान में कहा, ‘‘मौके पर विमान का पता चलने के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा।’’

बयान के अनुसार, एचके4709 पंजीकरण नंबर वाले इस विमान ने स्थानीय समयानुसार पूर्वाह्न 11 बजकर 42 मिनट पर कुकूता हवाई अड्डे से पहाड़ों से घिरे ओकाना शहर के लिए उड़ान भरी थी। आम तौर पर यह उड़ान करीब 40 मिनट की होती है।

‘सटेना’ के बयान के मुताबिक, उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान का हवाई यातायातनियंत्रण से संपर्क टूट गया।

