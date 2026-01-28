लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
ज़रा हटके

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति पर संगोष्ठी का आयोजन

On
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति पर संगोष्ठी का आयोजन

मुंबई, 28 जनवरी (वेब वार्ता)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी फिल्मों की समस्याओं और उसके समाधान पर चर्चा हुई।

भोजपुरी फिल्मों के महानायक कुणाल सिंह ने इस अवसर पर कहा, हमें इस तरह के कार्यक्रम को निरंतर जारी रखना चाहिए, जिससे हम सभी एक साथ मिलकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकें।

उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। अभिनेत्री स्वीटी छाबड़ा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से सभी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

संगोष्ठी में उपस्थित लोगों में संजय भूषण पटियाला, पुष्पा वर्मा, संगीता तिवारी, अमरीश सिंह, प्रिंस सिंह राजपूत, दिनेश यादव, राज प्रेमी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, चंदन उपाध्याय, कन्हैया विश्वकर्मा, प्रियांशु सिंह, एस कुमार, दिलीप गुलाटी, सनी कपूर, अजय गुप्ता, सूर्य दिवेदी, धीरज पंडित, राज सिंहराजपूत, सत्येंद्र सिंह, जे नीलम, विष्णु शंकर बेलु, मुस्तफा इंजीनियर और धीरज ठाकुर शामिल थे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bhojpuri Film Industry

Related Posts

अभिनेता आशीष पाल और खुशी पाल अप्रैल 2026 में करेंगे शादी; सगाई व गोद भराई चर्चा में

अभिनेता आशीष पाल और खुशी पाल अप्रैल 2026 में करेंगे शादी; सगाई व गोद भराई चर्चा में