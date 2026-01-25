सूरत : चैंबर ने म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को दी भावपूर्ण विदाई

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) की ओर से सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नगर आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल (आईएएस) के सम्मान में एक भावपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

उनके गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL), वडोदरा के प्रमुख के रूप में स्थानांतरण के बाद रविवार, 25 जनवरी 2026 को नानपुरा स्थित समृद्धि परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ।

इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शहर के विकास में श्रीमती अग्रवाल के उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें शॉल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया और उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में चैंबर अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी, उपाध्यक्ष श्री अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष श्री विजय मेवावाला, मानद मंत्री श्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, पूर्व अध्यक्ष श्री बी.एस. अग्रवाल, श्री राजेंद्र चोखावाला, श्री अशोक शाह, चैंबर के ग्रुप चेयरमैन एवं सूरत की रूलिंग पार्टी के दंडक श्री धर्मेश वनियावाला सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

चैंबर पदाधिकारियों ने श्रीमती शालिनी अग्रवाल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सूरत ने स्वच्छता, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज़ के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने प्रशासन और उद्योग जगत के बीच सकारात्मक समन्वय स्थापित कर शहर के समग्र विकास को नई दिशा दी।

अपने संबोधन में श्रीमती शालिनी अग्रवाल ने कहा कि गुजरात सरकार मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर अधिकारियों को अवसर देती है, और यह उनके करियर का सौभाग्य है कि उन्हें राज्य के पावर और एनर्जी सेक्टर में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि महिला आईएएस अधिकारी को इस स्तर की जिम्मेदारी मिलना गुजरात की विशेषता है।

उन्होंने सूरत को मिले विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड्स का श्रेय शहर के नागरिकों, उनकी सहभागिता और सकारात्मक दृष्टिकोण को दिया। उन्होंने कहा कि सूरत एक ग्लोबल सिटी है, जहां लोगों में अंतरराष्ट्रीय सोच और विज़न स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि टाउन प्लानिंग (TP) इम्प्लीमेंटेशन में सूरत पूरे देश में अग्रणी है। यहां टीपी प्लान न केवल आसानी से तैयार और स्वीकृत होते हैं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी होता है, जिससे सड़कें, बीआरटीएस, फ्लाईओवर, ग्रीन कॉरिडोर, गार्डन, स्कूल और पब्लिक हेल्थ सेंटर जैसी सुविधाएं तेजी से विकसित हो पाती हैं।

उन्होंने सूरत को एक जीता-जागता मॉडल बताते हुए कहा कि जब नागरिक, प्रशासनिक और निर्वाचित प्रतिनिधि एक साथ एक ही मंच पर काम करते हैं, तो शहर किस तरह छलांग लगाता है, इसका सूरत सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान के लिए वे साउथ गुजरात की नोडल ऑफिसर हैं और ट्रांसफर के बाद भी चैंबर के संपर्क में रहकर सहयोग करती रहेंगी।

अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा,

“अगर आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव, जोखिम लेने की हिम्मत और सही रवैया है, तो डिग्रियां अपने आप पीछे रह जाती हैं। सूरत के उद्यमी एक बार जो काम करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर शिखर तक पहुंचते हैं। यही सीख मैं सूरत से लेकर जा रही हूं और अपने बच्चों को भी यही रवैया अपनाने की सलाह दूंगी।”

कार्यक्रम का समापन तालियों और भावनात्मक विदाई संदेशों के साथ हुआ, जिसमें सभी ने श्रीमती शालिनी अग्रवाल के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।