सूरत

उत्तरायण के रंग फैशन में ढले: IDT की अनोखी पहल, बच्चों के लिए पेश किया पतंग-थीम डिज़ाइनर ड्रेस कलेक्शन

सूरत, गुजरात: उत्तरायण के उत्साह, रंगों और पतंगों की उड़ान को फैशन की रचनात्मक अभिव्यक्ति में ढालते हुए Institute of Design & Technology (IDT) के फैशन डिजाइन छात्रों ने बच्चों के लिए एक विशेष पतंग-थीम आधारित डिज़ाइनर ड्रेस कलेक्शन तैयार किया।

यह कलेक्शन न केवल उत्तरायण की पारंपरिक भावना को दर्शाता है, बल्कि आधुनिक डिज़ाइन सोच और बच्चों की सुविधा का भी सुंदर संतुलन प्रस्तुत करता है।

इस अनोखे प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन निता मैम ने किया, जिनकी प्रेरणा और अनुभव से छात्रों ने त्योहार की खुशी, बच्चों की मासूमियत और डिज़ाइन की बारीकियों को एक साथ पिरोया।

ड्रेस डिज़ाइन करते समय किड्स-सेफ फैब्रिक्स, हल्के व चटख रंग, आरामदायक फिट्स और फेस्टिव प्रिंट्स पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि बच्चे पूरे दिन उत्सव का आनंद सहजता और सुरक्षा के साथ ले सकें।

छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा:
“हम चाहते थे कि बच्चे जब ये ड्रेस पहनें, तो उन्हें सिर्फ फैशन नहीं बल्कि उत्तरायण की खुशी, आज़ादी और रंगों की ऊर्जा महसूस हो। पतंगों के रंग हमारी डिज़ाइनों की आत्मा हैं।”

IDT के Director ANKITA GOYAL ने इस पहल पर कहा: “IDT में हमारा फोकस केवल क्लासरूम लर्निंग तक सीमित नहीं है। उत्तरायण जैसे भारतीय त्योहारों को लाइव डिज़ाइन प्रोजेक्ट में बदलना छात्रों को वास्तविक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और सांस्कृतिक समझ दोनों देता है।”

उन्होंने आगे जोड़ा: “इस कलेक्शन में छात्रों ने यह साबित किया है कि वे संस्कृति, कम्फर्ट और क्रिएटिविटी—तीनों के बीच बेहतरीन संतुलन बना सकते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें भविष्य का सफल और जिम्मेदार डिज़ाइनर बनाता है।”

IDT की यह पहल शिक्षा, संस्कृति और रचनात्मकता का एक प्रेरणादायक संगम बनकर उभरी है, जहाँ उत्तरायण का उत्सव फैशन के माध्यम से बच्चों की मुस्कान और रंगीन सपनों में बदलता हुआ नज़र आया।

