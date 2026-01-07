भारत विकास के साथ खेल और प्रतिभा के मामले में भी विश्व स्तर पर अग्रणी : अभिताभ बच्चन

मुंबई, 07 जनवरी (वेब वार्ता)। क्रिकेट हमेशा से भारत के लिए सिर्फ खेल नहीं, बल्कि गर्व और उत्साह का प्रतीक रहा है। हर बार जब भारतीय टीम कोई बड़ा मैच जीतती है, देशभर में खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन साल 2025 में भारत ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इस बार सिर्फ पुरुष टीम ही नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट और ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भी विश्व चैंपियन बनकर देश का नाम रोशन किया। तीनों टीमों की एक साथ जीत देश के लिए महत्वपूर्ण पल है।

इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में इस ऐतिहासिक पल की अहमियत को साझा किया। उन्होंने लिखा, ”तीनों टीमों का एक ही साल में विश्व चैंपियन बनना सिर्फ खेल की जीत नहीं, बल्कि देश की क्षमता और मेहनत का प्रतीक है। ऐसे पल यह दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ विकास की दिशा में बढ़ता देश ही नहीं, बल्कि खेल और प्रतिभा के मामले में भी विश्व स्तर पर अग्रणी है।”

अमिताभ बच्चन ने कहा, ”भारत को अक्सर ‘थर्ड वर्ल्ड’ देश कहा जाता है, लेकिन इस उपलब्धि ने उस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। अब देश को ‘फर्स्ट वर्ल्ड नेशन’ के रूप में देखा जाना चाहिए। इस जीत के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है, जिसे मैं बाद में बताऊंगा।”

