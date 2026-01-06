राष्ट्रकथा में पवन सिंह का भजन, ब्रिजभूषण शरण सिंह के मार्गदर्शन में 4 जनवरी 2026 उत्सव

अयोध्या (उत्तर प्रदेश) [भारत], 5 जनवरी: अयोध्या महोत्सव में चल रही राष्ट्रकथा इस समय नंदिनी निकेतन, नंदिन नगर, अयोध्या में प्रतिभागियों को आध्यात्म, संस्कृति और राष्ट्र चेतना के संगम का अनुभव करा रही है। यह बहु दिवसीय महोत्सव 1 जनवरी से 8 जनवरी तक चल रहा है और इसमें राष्ट्र चेतना, राम कथा, हनुमान कथा, कृष्ण कथा, सनातन परंपराएँ, ज्ञान-विज्ञान और संतुलित जीवन जीने की कला का अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है। आयोजकों का कहना है कि यह महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाना, सामाजिक उत्तरदायित्व जागृत करना और देशभक्ति की भावना को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस आयोजन में बृजभूषण शरण सिंह जी की उपस्थिति इसे और अधिक प्रतिष्ठित बना रही है।

4 जनवरी, यानी राष्ट्रकथा का तीसरा दिन, खास रहा क्योंकि इस दिन भोजपुरी सुपरस्टार और लोकप्रिय गायक-कलाकार पवन सिंह महोत्सव स्थल पर उपस्थित हुए।अपने मधुर स्वर और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले पवन सिंह ने उपस्थित सभी भक्तों, संतों और आयोजकों से मुलाकात की, जिससे तीसरे दिन की विशेषता और बढ़ गई। उनके आगमन से महोत्सव में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रंग भी भर गया।

पवन सिंह का आगमन संध्या आरती के समय हुआ, जब वे उपस्थित लोगों से अभिवादन कर रहे थे। उन्होंने आरती में शामिल होकर एक भजन प्रस्तुत किया, जो सभी के हृदय को छू गया। उनकी यह भजन प्रस्तुति राष्ट्रकथा की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को और उभार रही थी। उपस्थित भक्तों और प्रतिभागियों ने इस अनुभव को गहराई से महसूस किया और पवन सिंह की प्रस्तुति ने तीसरे दिन की भक्ति-भरी झलक को और जीवंत बना दिया।

राष्ट्रकथा का आयोजन युवा सशक्तिकरण, नैतिक मूल्य, चरित्र निर्माण और सामाजिक जागरूकता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह जी की देखरेख और मार्गदर्शन में, आयोजक सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह महोत्सव सुसंगठित, उद्देश्यपूर्ण और सबके लिए सुलभ रहे। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक शिक्षा देना नहीं है, बल्कि युवाओं और आम लोगों को जीवन में नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ना भी है।

तीसरे दिन के इस सांस्कृतिक हाइलाइट के बाद, महोत्सव 5 जनवरी को चौथे दिन में प्रवेश कर रहा है, जो परम पूज्य साधगुरु श्री ऋतेश्वर महाराज का जन्मदिन भी है। उनकी शिक्षाएँ इस महोत्सव की आध्यात्मिक नींव हैं। जन्मदिन का पर्व भव्य उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रकथा के प्रवाह में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है।

परम पूज्य साधगुरु श्री ऋतेश्वर महाराज चौथे दिन अपने शांत और चिंतनशील प्रवचन के माध्यम से नैतिक स्पष्टता, आत्म-अनुशासन, संतुलित जीवन और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दे रहे हैं। उनका संदेश आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। उपस्थित युवा और अन्य प्रतिभागी ध्यानपूर्वक सीख रहे हैं, जो महोत्सव के उद्देश्य को और सशक्त कर रहा है।

चौथे दिन की कार्यवाही में प्रतिक भूसन सिंह और करण भूसन सिंह की उपस्थिति भी दर्ज की गई। उनकी भागीदारी ने महोत्सव में सामूहिक सहयोग और समर्थन की भावना को मजबूत किया।

प्राक्षेत्र नंदिनी निकेतन में व्यवस्थाएं सरल, व्यवस्थित और सहज बनी हुई हैं। आयोजक सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई व्यवधान न हो और सभी प्रतिभागी राष्ट्रकथा के संदेशों में पूरी तरह डूब सकें। इस संरचित माहौल ने तीसरे और चौथे दिन की गतिविधियों को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है।

अयोध्या जैसे पवित्र और सांस्कृतिक शहर में चल रही यह राष्ट्रकथा महोत्सव यह साबित कर रही है कि आध्यात्म, संस्कृति और राष्ट्र चेतना अलग नहीं हैं, बल्कि जीवन में नैतिकता, जिम्मेदारी और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। पवन सिंह के तीसरे दिन आगमन और चौथे दिन साधगुरु ऋतेश्वर महाराज के नेतृत्व के साथ, महोत्सव सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सामाजिक मूल्यों को जोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रकथा महोत्सव का संदेश स्पष्ट है – आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्र चेतना को जीवन में लागू करके, हम युवा पीढ़ी को नैतिक, जिम्मेदार और सशक्त नागरिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।