सूरत होमगार्ड्स ने किया “नए वर्ष की प्रथम सूर्य किरण को नमस्कार” कार्यक्रम का आयोजन

सूरत शहर होमगार्ड्स द्वारा नए वर्ष के शुभारंभ पर “नए वर्ष की प्रथम सूर्य किरण को नमस्कार” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य पुलिस अधिकारी (पुलिस रिफॉर्म्स), कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स पियूष पटेल तथा सीनियर स्टाफ ऑफिसर मुख्यालय मनीष त्रिवेदी के मार्गदर्शन में, गुजरात राज्य योग बोर्ड, गुजरात सरकार के अनुरोध पर पूरे राज्य में आयोजित किया गया।

इसी क्रम में सूरत शहर के जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुल वी. शिरोया के नेतृत्व में शहर की सभी ज़ोन और यूनिटों द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत सूर्य प्रार्थना एवं संगठन मंत्र के पाठ के साथ की गई।

विभिन्न ज़ोन एवं यूनिटों में बड़ी संख्या में होमगार्ड्स ने सहभागिता की। ए ज़ोन में 123 (ओसी: सुनील मैसूरिया), बी ज़ोन में 145 (ओसी: विजय राठौड़), सी ज़ोन में 231 (ओसी: गिरीश पटेल), डी ज़ोन में 107 (ओसी: जयंती दवे), रांदेर यूनिट में 154 (ओसी: राकेश ठाकुर), सचिन यूनिट में 156 (ओसी: थॉमस पधारे) तथा महिला यूनिट में 120 महिला होमगार्ड्स ने भाग लिया। महिला यूनिट की ओर से स्टाफ ऑफिसर (महिला) धर्मिष्ठा मानकिया भी उपस्थित रहीं। इस प्रकार कुल 1432 होमगार्ड्स ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया।

इस अवसर पर डॉ. शिरोया ने सूर्य नमस्कार के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह शरीर का संपूर्ण डिटॉक्स करता है, रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है तथा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है।

कार्यक्रम के दौरान सभी होमगार्ड्स ने हाथ जोड़कर ‘स्वदेशी और संस्कृति’ का संदेश घर-घर पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया। सूरत पुलिस सलाहकार समिति के सदस्य रमेशभाई दुधात, अनिलभाई सोजित्रा, हितेशभाई लाठिया एवं राजूभाई सूर्यदर्शनी ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम का अभिनंदन किया।

संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय सेकंड कमांडेंट प्रणव ठाकर तथा योग बोर्ड सूरत जिला को-ऑर्डिनेटर नवनीत शेलडिया द्वारा किया गया। आयोजन को सफल बनाने में कृति बारडोलिया, भीमभाई बासेल (YC), श्वेता लिंबाचिया (YT), निमिषा शाह (YT), अनीता चापनेरी, कोमल गज्जर, चैताली चौहान, राकेश मेहता, धर्मिष्ठा मेहता, हिना चावड़ा, संध्या पटेल एवं मयूरी मिस्त्री का सहयोग रहा। कार्यक्रम की सफलता पर निरीक्षक-प्रशिक्षक जयदीप कातरिया ने गुजरात स्टेट योग बोर्ड, पत्रकार मित्रों एवं उपस्थित सभी जनों के प्रति आभार व्यक्त किया।