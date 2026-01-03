ओएनजीसी अंकलेश्वर में भरूच के 240 युवाओं का अप्रेंटिस के रूप में चयन, स्थानीय कौशल विकास को मिलेगी नई दिशा

अंकलेश्वर/भरूच: ओएनजीसी (ONGC) अंकलेश्वर परिसंपत्ति ने कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए भरूच जिले के 240 छात्रों का चयन अप्रेंटिस के रूप में किया है। परिसंपत्ति प्रबंधक श्री जे. एन. सुकाननंदन के नेतृत्व में संपन्न हुई यह प्रक्रिया संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि ओएनजीसी के इतिहास में इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अप्रेंटिस को कभी शामिल नहीं किया गया था। यह पहल स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस चयन प्रक्रिया में आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, विज्ञान, कला और अन्य धाराओं के डिग्री धारक छात्रों को शामिल किया गया है। यह इन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके तहत उन्हें ओएनजीसी अंकलेश्वर में 12 महीने तक स्टाइपेंड के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। संस्थान ने पहली बार कुल 288 अप्रेंटिसशिप अवसर प्रदान किए हैं, जिनमें से 240 पद पहले चरण में भर लिए गए हैं, जबकि शेष रिक्तियां दूसरे और तीसरे चरण की प्रक्रिया के माध्यम से भरी जाएंगी। विशेष बात यह है कि चयनित अधिकांश उम्मीदवार भरूच जिले के ही निवासी हैं, जिससे यह पहल स्थानीय समुदाय के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

इस एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को केवल तकनीकी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व को निखारना भी है ताकि उनकी रोजगार क्षमता बढ़ सके। प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी कौशल के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू की तैयारी, इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम बिल्डिंग और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रशिक्षण शामिल है। इस व्यापक प्रशिक्षण के बाद ये छात्र भविष्य में प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट पाने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।

यह पूरी कवायद ओएनजीसी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। साथ ही, यह माननीय प्रधानमंत्री के उस विजन के अनुरूप है जिसमें कौशल विकास को रोजगार सृजन का प्रमुख साधन बनाने और 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ओएनजीसी अंकलेश्वर ने राष्ट्र के लिए एक कुशल कार्यबल तैयार करने की दिशा में अपने इस योगदान पर गर्व व्यक्त किया है।