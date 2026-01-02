लोकतेज WhatsApp channel
खेल

सरफराज को भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने से हैरान हैं वेंगसरकर

On
सरफराज को भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने से हैरान हैं वेंगसरकर

मुंबई, 02 जनवरी (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान की उपेक्षा पर हैरानी जतायी है। वेंगसरकर का कहना है कि सरफराज में तीनो ही प्रारुप खेलने की क्षमता है पर इसके बाद भी उन्हें एक भी प्रारुप में शामिल नहीं किया जा रहा।

वेंगसरकर से पहले भी सुनील गावस्कर सहित कई दिग्गज पूर्व क्रिकेटरों ने सरफराज को टीम से बाहर रखे जाने पर सवाल उठाये थे। वेंगसरकर के अनुसार सरफराज को योग्य होने के बाद भी टीम में जगह नहीं मिलना टीम के लिए भी नुकसानदेह है।

साथ ही कहा कि घरेलू सत्र में भी इस बल्लेबाज ने काफी रन बनाये हैं। उसने सीमित ओवरों के दोनों बड़े टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सरफराज़ ने हाल ही में गोवा के खिलाफ

केवल 56 गेंदों में ही तेज शतक लगाया था। इसके बाद उन्होंने 75 गेंदों में 157 रनों की बेहतरीन पारी खेलते खेलकर सीमित ओवरों के लिए भी अपने को फिट साबित किया।

वेंगसरकर ने कहा, मेरे लिए यह सच में हैरान करने वाली बात है कि इस बल्लेबाज को किसी भी प्रारुप में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, जबकि उसने लगातार इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, यहां तक ​​कि भारत के लिए भी जब अवसर मिला उसने रन बनाये हैं।

मैंने उसे और देवदत्त पडिक्कल को धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ एक साथ बल्लेबाजी करते देखा था।उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। वेंगसरकर ने यह भी कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज़ के बाद सरफराज़ को टेस्ट टीम में दोबारा मौका नहीं मिलना भी निराशाजनक है।

