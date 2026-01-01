लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

दिसंबर में जीएसटी संग्रह छह फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। बीते महीने में जीएसटी संग्रह छह प्रतिशत बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। करों में कटौती के चलते घरेलू बिक्री से प्राप्त राजस्व की दर में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है।

यही कारण है कि बीते वर्ष की समान अवधि के मुकाबले दिसंबर में कुल संग्रह 6.1 फीसदी बढ़ा है। दिसंबर 2024 में कुल संग्रह 164556 करोड़ रुपये का रहा था जो बीते महीने में 1,74,550 करोड़ रुपये का रहा है।

गुरुवार को जारी आंकड़ों के हिसाब से बीते महीने में घरेलू लेनदेन से सकल राजस्व 1.2 प्रतिशत बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रहा है।
जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 19.7 प्रतिशत बढ़कर 51,977 करोड़ रुपये रहा।

वहीं, दिसंबर में रिफंड 30.9 प्रतिशत बढ़कर 28,980 करोड़ रुपये रहा, जो दिसंबर 2024 में 22138 करोड़ रुपये का रहा था। इसी तरह से शुद्ध जीएसटी राजस्व (रिफंड समायोजन के बाद) 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है।

दिसंबर 2024 में शुद्ध जीएसटीसंग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रहा था। बीते महीने उपकर संग्रह घटकर 4,238 करोड़
रुपये रहा,जो दिसंबर 2024 की समान अवधि में 12,003 करोड़ रुपये था। चालू वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह अप्रैल में हुआ था।

चालू वित्त वर्ष में महीनेवार जीएसटी संग्रह
महीना जीएसटी संग्रह
अप्रैल 2.37
मई 2.01
जून 1.85
जुलाई 1.96
अगस्त 1.86
सितंबर 1.89
अक्टूबर 1.96
नवंबर 1.70
दिसंबर 1.74
नोट - संख्या लाख करोड़ रुपये में है।

