मिशन ओलंपिक: नीरज चोपड़ा के साथ सचिन यादव को भी मिली जगह

नई दिल्ली, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। डोप कलंकित पहलवान रीतिका हुड्डा को खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) से बाहर कर दिया गया है।

दूसरी ओर, कंपाउंड तीरंदाज परनीत कौर और अभिषेक वर्मा को कोर समूह में जगह मिल गई है जबकि डेकाथलीट तेजस्विन शंकर को डेवलपमेंटल सूची में शामिल किया गया है। एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता हुड्डा पिछले साल जुलाई में चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट में नाकाम रही थीं।

वह पिछले साल फरवरी में जारी टॉप्स कोर समूह का हिस्सा थीं। भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के एक सूत्र ने हुड्डा के बारे में बताया, अब उन्हें बाहर कर दिया गया है।

सिमरन समूह में बरकरार : विश्व पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता फर्राटा धाविका सिमरन को कोर समूह में रखा गया है जिनके गाइड उमर सैफी पिछले साल अक्तूबर में डोप टेस्ट में नाकाम रहे थे।

सूत्र ने कहा, वह समूह में है और मिशन ओलंपिक सेल की अगली बैठक में उस पर चर्चा होगी। सिमरन पेरिस पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता भी हैं। तीन बार पैरा विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत चुकीं ‘क्लब थ्रो’ खिलाड़ी एकता भयान को भी कोर समूह में जगह मिली है।

ताीरंदाजों पर बड़ा दांव : लॉस एंजिलिस ओलंपिक में पदक के प्रबल दावेदार कंपाउंड तीरंदाजों को ताजा सूची में रखा गया है। परनीत, अभिषेक और ज्योति सुरेखा समेत आठ कंपाउंड तीरंदाजों को कोर समूह में जगह मिली है जबकि तीन रिकर्व सितारों दीपिका कुमारी, धीरज बोम्मादेवरा और अंकिता भकत को भी इसमें शामिल किया गया है।

अदिति गोपीचंद स्वामी, ओजस प्रवीण देवताले, प्रियांश, प्रथमेश जावकर और ऋषभ यादव के नाम भी सूची में शामिल हैं। एथलेटिक्स में भालाफेंक स्टार नीरज चोपड़ा के साथ सचिन यादव को भी जगह मिली है जो पिछले साल विश्व चैंपियनशिपमें चौथे स्थान पर रहे थे। ट्रैक और फील्ड से स्टीपलचेस खिलाड़ी अविनाश साबले, लंबी कूद केखिलाड़ी एम श्रीशंकर और ऊंची कूद के खिलाड़ी सर्वेश कुशाररे इसमें शामिल हैं।

डेवलपमेंटल सूची में भी नए नाम : डेवलपमेंटल सूची में फर्राटा धाविक अनिमेष कुजूर (200 मीटर) और एशियाई चैंपियनशिप रजत पदक विजेता तेजस्विन के नाम जोड़े गए हैं।

पुरुषों की चार गुणा 400 मीटर रिले टीम (विशाल टीके, जय कुमार, राजेश रमेश, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल वी और संतोष कुमार) को इसमें शामिल किया गया है। उदीयमान टेबल टेनिस खिलाड़ी मानुष शाह, मानव ठक्कर और दिया चितले को भी इस समूह में जगह मिली है।