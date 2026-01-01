लोकतेज WhatsApp channel
नए साल के पहले दिन सोना हुआ सस्ता, चांदी भी गिरी

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,35,030 प्रति 10 ग्राम, चांदी 2,38,900 रुपए प्रति किलो

नई ‎दिल्ली, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। नए साल 2026 के पहले ही दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 1 जनवरी की सुबह घरेलू बाजार में सोने के भाव फिसल गए।

राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,35,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,23,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 1,34,880 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है, वहीं 22 कैरेट गोल्ड 1,23,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। चेन्नई और कोलकाता में भी यही भाव बने हुए हैं। पुणे और बेंगलुरु में भी 24 कैरेट सोना 1,34,880 रुपये और 22 कैरेट 1,23,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है।

अन्य शहरों की बात करें तो अहमदाबाद और भोपाल में 24 कैरेट सोना 1,34,930 रुपये, जबकि जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में यह 1,35,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है।

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। 01 जनवरी की सुबह चांदी का भाव घटकर 2,38,900 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 71.67 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,308.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है।

जानकारों के अनुसार घरेलू सोने की कीमतों पर ग्लोबल संकेतों के साथ-साथ डॉलर की चाल, ब्याज दरों और निवेशकों की मांग का सीधा असर पड़ता है। हालांकि साल 2025 के दौरान सोने की कीमतों में करीब 73.45 प्रतिशत की मजबूती देखने को मिली थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में भी सोने और चांदी में लंबी अवधि में तेजी की संभावना बनी हुई है, खासकर सुरक्षित निवेश की मांग और सीमित वैश्विक सप्लाई के चलते।

