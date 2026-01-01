केबीसी के फिनाले में अमिताभ बच्चन 32 मिनट तक लगातार गाते हुए नजर आएंगे

मुंबई, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में महानायक और शो के होस्ट अमिताभ बच्चन 32 मिनट तक लगातार गाते हुए नजर आएंगे।

‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 17वां सीजन, फिनाले के करीब पहुंच गया है। इस सीजन के आखिरी एपिसोड में अमिताभ बच्चन फैंस को अपने स्पेशल सरप्राइज से हैरान करने वाले हैं।

अमिताभ अंतिम एपिसोड में 32 मिनट तक नॉन स्टॉप गाने गाते नजर आएंगे। अमिताभ, केबीसी 17 शो का समापन करते हुए कई सुपरहिट और यादगार गाने गाते दिखेंगे।

इनमें जैसे ‘होरी खेले रघुवीरा, ‘रंग बरसे भीगे चुनरवाली’, ‘मेरे अंगने में’ और कुछ खास पारंपरिक गीत भी शामिल है।आने वाले एपिसोड्स में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी नजर आएंगे।

वह अपनी आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ का प्रमोशन करने आएंगे। उनके साथ फिल्म की पूरी टीम होगी, साथ ही उनकी मां श्वेता बच्चन और बहन नव्या नवेली नंदा भी दर्शकों में मौजूद रहेंगी।