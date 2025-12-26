लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

कोफोर्ज 2.35 अरब डॉलर में एआई कंपनी एनकोरा का अधिग्रहण करेगी

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा कंपनी कोफोर्ज एआई कंपनी एनकोरा में 2.35 अरब डॉलर (लगभग 21,133 करोड़ रुपये) के उद्यम मूल्य पर 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यह अधिग्रहण पूरी तरह शेयरों के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत कोफोर्ज, एनकोरा के मौजूदा हिस्सेदारों को लगभग 1.89 अरब डॉलर मूल्य के तरजीही शेयर जारी करेगी।

सौदा पूरा होने के बाद विक्रेता की कोफोर्ज की बढ़ी हुई शेयर पूंजी में करीब 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

कॉफोर्ज ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा, "कंपनी ने एडवेंट इंटरनेशनल, वारबर्ग पिनकस और अन्य अल्पांश हिस्सेदारों से एनकोरा के 100 प्रतिशत शेयर के अधिग्रहण के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा उद्यम मूल्य 2.35 अरब डॉलर पर किया गया है।’’

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने वाली एआई-आधारित कंपनी एनकोरा का वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 60 करोड़ डॉलर का राजस्व और करीब 19 प्रतिशत कर पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) रहने का अनुमान है।

कंपनी के अनुसार, इस अधिग्रहण से कोफोर्ज एक 2.5 अरब डॉलर की प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी के रूप में उभरेगी। एआई-आधारित इंजीनियरिंग, डेटा और क्लाउड सेवाओं से वित्त वर्ष 2026-27 में करीब दो अरब डॉलर की आय होने की उम्मीद है।

