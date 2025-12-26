हरमनप्रीत, हार्दिक की नजरें हॉकी इंडिया लीग के जरिये अंतरराष्ट्रीय सत्र की तैयारी पर

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) भारत के अनुभवी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह की नजरें हॉकी इंडिया लीग में अच्छा प्रदर्शन करके आगामी व्यस्त सत्र से पहले अपने कौशल को निखारने और आत्मविश्वास बढाने पर लगी हैं ।

भारतीय टीम का अगला साल काफी व्यस्त है जिसमें एफआईएच प्रो लीग, विश्व कप और एशियाई खेल होने हैं ।

हॉकी इंडिया लीग तीन जनवरी से शुरू होगी और व्यस्त सत्र से पहले खिलाड़ियों के लिये लय में आने का सुनहरा मौका है । जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के लिये खेलने वाले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि लीग का स्तर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों जैसा है और इससे खिलाड़ियों को फॉर्म पाने में मदद मिलेगी ।

उन्होंने कहा ,‘‘ हॉकी लीग भारतीय टीम के सदस्यों के लिये सही समय पर हो रही है । इसमें शीर्ष स्तर की हॉकी खेली जाती है और हर मैच अंतरराष्ट्रीय मैच की तरह ही है और हम प्रो लीग, विश्व कप तथा एशियाई खेलों से पहले ऐसा ही चाहते थे ।’’

हरमनप्रीत ने कहा ,‘‘ भारतीय टीम और सूरमा का कप्तान होने के नाते मुझे लगता है कि यह युवा खिलाड़ियों के लिये सीनियर्स के साथ खेलकर सीखने का सुनहरा मौका है ।’’

एचआईएल संचालन परिषद टीम के कप्तान ओलंपियन हार्दिक ने कहा ,‘‘यह सत्र मेरे और टीम के लिये काफी अहम है । लीग में भारी दबाव वाले मैच होते हैं जो आगामी बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी के लिये जरूरी हैं । हम आक्रामक हॉकी खेलकर हर टीम को बड़ी चुनौती देंगे ।’’