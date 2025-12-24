सूरत : मगदल्ला समुद्र में कोयले से लदी नाव पलटी, 5 मजदूर बाल-बाल बचे

सूरत। सूरत शहर के मगदल्ला तट के पास मंगलवार दोपहर एक बड़ा समुद्री हादसा होते-होते टल गया, जब कोयले से लदी एक छोटी नाव अचानक समुद्र के बीच पलट गई।

यह नाव एक बड़े विदेशी जहाज से कोयला लादकर जेट्टी की ओर आ रही थी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।

वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि समुद्र की तेज़ लहरों के बीच नाव महज़ 5 सेकंड के भीतर असंतुलित होकर पलट जाती है, और उसमें सवार करीब 5 मजदूर समुद्र में गिर जाते हैं। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए पानी में संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं।

आमतौर पर विदेशी कोयला लाने वाले बड़े जहाज समुद्र के बीच लंगर डालते हैं और वहां से छोटी नावों के ज़रिए कोयला किनारे तक पहुंचाया जाता है। मंगलवार को भी यही नियमित प्रक्रिया चल रही थी। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, नाव के पलटने की वजह कोयले का अत्यधिक लोड या समुद्र में तेज़ करंट हो सकता है।

घटना के समय पास से गुजर रही अन्य कोयला लदी नावों के ड्राइवरों ने तुरंत सतर्कता दिखाई। नाव पलटते ही उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी और डूब रहे सभी पांच मजदूरों को समय रहते दूसरी नाव में खींच लिया गया। कुछ सेकंड की देरी भी बड़ी जनहानि का कारण बन सकती थी।

हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन बताया जा रहा है कि नाव में लदा कीमती कोयला और अन्य सामान समुद्र में डूब गया, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। पलटी हुई नाव को बाद में किनारे लाया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए लाइव वीडियो ने समुद्री ऑपरेशनों के दौरान सुरक्षा उपायों, लाइफ जैकेट और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीबीएम) के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल यह जांच की जा रही है कि नाव पलटने की असली वजह ओवरलोडिंग थी या समुद्र की प्राकृतिक लहरें।

समुद्री अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के ऑपरेशनों में जोखिम हमेशा बना रहता है, लेकिन आज सामने आया यह हादसा समुद्र में किए जा रहे खतरनाक काम की गंभीरता को उजागर करता है।