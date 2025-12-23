संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मोदी, प्रियंका, अन्य नेताओं ने बिरला से मुलाकात की

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा, राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले और अन्य नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कक्ष में मुलाकात की।

नेताओं ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष बिरला को धन्यवाद दिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्रियों के. राममोहन नायडू, राजीव रंजन सिंह 'ललन', चिराग पासवान और प्रह्लाद जोशी ने भी लोकसभा अध्यक्ष से चाय पर मुलाकात की।

बिरला ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘18वीं लोकसभा के छठे सत्र के समापन के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं सभी दलों के गणमान्य नेताओं के साथ संसद भवन स्थित कार्यालय में सुखद वार्ता हुई।’’

संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर को शुरू हुआ था और शुक्रवार को समाप्त हुआ। इस दौरान लोकसभा की 15 बैठकें हुईं जो 92 घंटे 25 मिनट तक चलीं। सदन की उत्पादकता 111 प्रतिशत दर्ज की गई।