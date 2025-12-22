इसरो प्रमुख नारायणन ने अंतरिक्ष मिशन से पहले तिरुमला में पूजा-अर्चना की

तिरुपति, 22 दिसंबर (भाषा) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख वी. नारायणन ने ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ मिशन से पहले सोमवार को यहां तिरुपति मंदिर में पूजा-अर्चना की।

इसरो बुधवार (24 दिसंबर) को एलवीएम3-एम6/ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 मिशन का प्रक्षेपण करने वाला है। यह एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन होगा, जिसे एलवीएम3 प्रक्षेपण यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह ऐतिहासिक मिशन अमेरिका आधारित एएसटी स्पेसमोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाएगा।

अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों के साथ मौजूद नारायणन ने कथित रूप से दर्शन पूजन करते समय प्रक्षेपण रॉकेट की सूक्ष्म प्रतिकृति भी रखी हुई थी।

नारायणन ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, ‘‘24 दिसंबर को हम ब्लूबर्ड-2 का प्रक्षेपण करने वाले हैं… हमारे बाहुबली रॉकेट…एम6 रॉकेट का उपयोग करके।”

उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत की धरती से प्रक्षेपित किए जाने वाले अब तक के सबसे भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने का है।

इसरो प्रमुख के अनुसार, ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 संचार उपग्रह का उपयोग 4जी और 5जी संचार उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।