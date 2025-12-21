लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
विश्व

दक्षिण अफ्रीका: पब में हुई गोलीबारी में नौ लोगों की मौत, 10 लोग घायल

On
दक्षिण अफ्रीका: पब में हुई गोलीबारी में नौ लोगों की मौत, 10 लोग घायल

जोहानिसबर्ग, 21 दिसंबर (एपी) दक्षिण अफ्रीका के एक पब में शनिवार देर रात बंदूकधारियों के एक समूह द्वारा की गई गोलीबारी में नौ लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार देर रात एक बजे से ठीक पहले ‘बेकर्सडेल’ कस्बे में हुई, जो जोहानिसबर्ग से 46 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।

दक्षिण अफ्रीका में तीन सप्ताह में गोलीबारी की यह दूसरी घटना है।

पुलिस के अनुसार, एक सफेद मिनी-बस और एक सिल्वर रंग की कार में सवार लगभग 12 अज्ञात संदिग्धों ने बेकर्सडेल के टैम्बो इलाके में स्थित ‘क्वानोक्सोलो’ पब में ग्राहकों पर गोलियां चलाईं और घटनास्थल से भागते समय भी अंधाधुंध गोलीबारी करते रहे।

पुलिस ने बताया कि इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई और 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिर, “अज्ञात बंदूकधारियों ने सड़कों पर कुछ लोगों को निशाना बना अंधाधुंध गोलीबारी की।”

प्रांतीय पुलिस आयुक्त मेजर जनरल फ्रेड केकाना ने एसएबीसी टेलीविजन को बताया कि मृतकों में से एक ऑनलाइन कार-हाइलिंग सेवा का चालक था, जो पब के बाहर खड़ा था।

अपराध जांच विभाग ने अपराध पहचान इकाई के सहयोग से इस घटना के संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: South Africa Shooting

Related Posts

डिकॉक का अर्धशतक, भारत को 51 रन से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला 1-1 से बराबर की

डिकॉक का अर्धशतक, भारत को 51 रन से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला 1-1 से बराबर की

कुलदीप, कृष्णा के कमाल के बाद जायसवाल के शतक से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया

कुलदीप, कृष्णा के कमाल के बाद जायसवाल के शतक से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया

मारक्रम के अर्धशतक के बावजूद भारत ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को 117 रन समेटा

मारक्रम के अर्धशतक के बावजूद भारत ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को 117 रन समेटा

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारत की चुनौती का जवाब देने में नाकाम रहे : प्रिंस

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारत की चुनौती का जवाब देने में नाकाम रहे : प्रिंस