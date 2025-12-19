लोकतेज WhatsApp channel
गोवा मुक्ति दिवस: मुख्यमंत्री सावंत ने लोगों से राज्य को स्वच्छ और शांत बनाए रखने का आग्रह किया

पणजी, 19 दिसंबर (भाषा) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को उद्योगों और नागरिकों से तटीय राज्य को साफ रखने तथा इसकी सुंदरता एवं शांति को बरकरार रखने की अपील की।

पणजी के पास राज्यस्तरीय ‘गोवा मुक्ति दिवस’ परेड को संबोधित करते हुए सावंत ने कहा कि राज्य में स्वच्छता बनाए रखना पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य अतिथियों की उपस्थिति में तिरंगा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ लिया।

सावंत ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।

गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1961 में पुर्तगालियों से राज्य को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन विजय’ की सफलता का प्रतीक है।

वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर इस राज्य के लोगों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर गोवा के मेरे सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं।’’

उन्होंने कहा, “आज हम उन वीर योद्धाओं के साहस और बलिदान को नमन करते हैं जिन्होंने भारत में गोवा को उसका उचित स्थान दिलाया।”

शर्मा ने आशा व्यक्त की कि राज्य प्रगति और विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा।

