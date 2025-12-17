एशेज: कैरी और ख्वाजा के नाम पर रहा तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन

एडिलेड, 17 ​​दिसंबर (एपी) विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी के करियर के तीसरे शतक और स्टीव स्मिथ के अस्वस्थ होने के कारण अंतिम समय में टीम में जगह बनाने वाले उस्मान ख्वाजा की 82 रन की लाजवाब पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शुरुआती झटकों से उबरकर आठ विकेट पर 326 रन बनाए।

कैरी ने अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए ऐसे समय में क्रीज पर कदम रखा जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 94 रन था। उन्होंने 143 गेंद का सामना करके 106 रन बनाए जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल है।

इससे पहले ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटकों से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अनुभवी बल्लेबाज को उनके 39वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर स्मिथ के अस्वस्थ होने के कारण बाहर हो जाने से जल्दबाजी में टीम में शामिल किया गया।

ख्वाजा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जब वह पांच रन पर खेल रहे थे तब उन्हें जीवनदान मिला। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाकर मार्नस लाबुशेन (19) के साथ 61 रन की और कैरी के साथ 91 रन की दो महत्वपूर्ण साझेदारियां निभाई। कैरी ने जोश इंग्लिश (32) के साथ 59 रन और इस मैच में वापसी करने वाले कप्तान पैट कमिंस (13) के साथ 50 रन की साझेदारी की।

दिन का खेल समाप्त होने के समय मिशेल स्टार्क 33 रन पर खेल रहे थे जबकि नाथन लियोन ने अभी अपना खाता नहीं खोला है। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 29 रन देकर तीन विकेट लिए हैं। उनके अलावा तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स और स्पिनर विल जैक्स ने दो-दो विकेट हासिल किए हैं।

कैरी और ख्वाजा ने शानदार बल्लेबाजी की और मैच का पहला दिन काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया के नाम सुनिश्चित किया। इन दोनों ने स्लॉग-स्वीप शॉट खेल कर अपना विकेट गंवाया। ख्वाजा ने जैक्स की गेंद पर स्लॉग-स्वीप शॉट खेला जो सीधे आउटफील्ड में जोश टोंग के हाथों में चला गया। कैरी ने भी इसी स्पिनर पर स्लॉग-स्वीप करने के प्रयास में विकेटकीपर जेमी स्मिथ को कैच दिया।

तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल देखने के लिए 56298 दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे जो एडिलेड ओवल में नया रिकॉर्ड है। उन्होंने कैरी का भरपूर समर्थन किया जिन्होंने एशेज में अपने पहले टेस्ट शतक को अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया।

कैरी ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘‘यह क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा दिन था। एडिलेड में 56000 दर्शकों की मौजूदगी वास्तव में खास है। अपने घरेलू प्रशंसकों और परिवार के सामने शतक जड़ना बेहद खास पल था।’’

इंग्लैंड ने सुबह और दोपहर के सत्रों में शुरुआती ओवरों में दो-दो विकेट लिए। आर्चर ने नौवें ओवर में जेक वेदरल्ड (18) को आउट करके ट्रैविस हेड (10) के साथ उनकी पहले विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने लंच के बाद पहले ओवर में लाबुशेन और कैमरन ग्रीन (00) को आउट किया जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 94 रन हो गया था।

हेड और वेदरल्ड की ऑस्ट्रेलिया की नई सलामी जोड़ी जब सहजता से आगे बढ़ रही थी तब आर्चर ने अपने पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर वेदरल्ड को आउट किया। उनकी लगभग लगभग 148 किमी प्रति घंटे (92 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से फेंकी गई गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में उछल गई और विकेट के पीछे आसानी से लपकी गई ।

कार्स ने अगले ओवर में हेड को आउट करके ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दो विकेट पर 33 रन कर दिया। हेड ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन शॉर्ट कवर पर जैक क्रॉली ने शानदार कैच लेकर उनकी पारी का अंत कर दिया।

ख्वाजा भी जल्दी पवेलियन लौट जाते लेकिन हैरी ब्रूक ने 16वें ओवर में उनका कैच छोड़ दिया। उन्होंने इसका फायदा उठाकर प्रवाहमय बल्लेबाजी की और अपनी पारी में 10 चौके लगाए।

दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने रविवार को सिडनी के बोंडी बीच पर हुए हमले में मारे गए 15 लोगों और घायल लोगों के सम्मान में काली पट्टी बांधी। यह हमला हनुकाह की शुरुआत का जश्न मना रहे यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था।