मैं फिर आऊंगा: मेस्सी ने भारत दौरे का यादगार समापन करते हुए कहा

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) लियोनेल मेस्सी के बहुप्रतीक्षित ‘जीओएटी इंडिया टूर’ की शुरुआत भले ही अव्यवस्थित ढंग से हुई हो लेकिन इसका समापन दिल्ली में शानदार तरीके से हुआ जहां प्रशंसक अपने चहेते खिलाड़ी की झलक पाकर खुशी से झूम उठे।

फुटबॉल के इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपने प्रशंसकों को महज 30 मिनट में ही जीवन भर संजो कर रखने वाले यादगार पल दे दिए और वापस आने का वादा भी किया।

अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम इस दौरान फुटबॉल जगत के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र था। मेस्सी के दीवानों ने उस शख्स का दीदार किया जो मैदान पर अक्सर ‘बेजोड़’ प्रदर्शन करता है।

मेस्सी ने जब माइक संभाला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया समेत कई अन्य लोगों की मौजूदगी में प्रशंसकों को संबोधित किया उनके प्रति दीवानगी चरम पर पहुंच गई।

मेस्सी ने दर्शकों से कहा, ‘‘भारत में इन दिनों मिले प्यार और स्नेह के लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। वास्तव में यह हमारे लिए एक बेहद खूबसूरत अनुभव रहा।’’

शहर के अधिकांश लोग स्पेनिश भाषा को नहीं समझते लेकिन इसके बावजूद उनके इन शब्दों ने दर्शकों में एक ऐसी ललक और उत्साह पैदा कर दिया जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो।

मेस्सी ने कहा, ‘‘ भले ही यह संक्षिप्त दौरा है लेकिन इतना प्यार पाना अद्भुत है। मुझे इस दीवानगी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन इसे सीधे तौर पर महसूस करना और भी अद्भुत था। हमने इन दिनों में जो भी महसूस किया वह हमारे लिए एक अविश्वसनीय अनुभव था।’’

इस विश्व कप विजेता खिलाड़ी ने कहा, ‘‘ हम इस सारे प्यार को अपने साथ संजोकर रखेंगे, और हम निश्चित रूप से लौटेंगे, उम्मीद है कि किसी दिन कोई मैच खेलने या किसी अन्य अवसर पर, लेकिन हम भारत की यात्रा अवश्य करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।’’

कोलकाता में शनिवार को अराजक शुरुआत के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि व्यापक रूप से प्रचारित और बहुप्रतीक्षित इस कार्यक्रम का अंत वैसा ही हुआ जैसा आयोजक चाहते थे

कोटला की दर्शक दीर्घा में उमड़ी हजारों की भीड़ के साथ ही मैदान के अंदर मौजूद कुछ भारतीय हस्तियां और गणमान्य व्यक्ति दुनिया के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से एक की मेजबानी के उत्साह में सराबोर थे। प्रशंसक इस खिलाड़ी की अलौकिक प्रतिभा, विनम्रता और उस प्रभाव से अभिभूत थे, जो उन्होंने पिछले दो दशकों में अपने दम पर इस खेल को दिया है।

मेस्सी ने स्टेडियम पहुंचने के बाद मैदान का एक चक्कर लगाया और सात-सात खिलाड़ियों के मैच को खत्म होते देखा। स्टेडियम में ज्यादातर दर्शक अर्जेंटीना की प्रसिद्ध नीली और सफेद जर्सी ( नंबर 10) पहने हुए थे और लगातार ‘मेस्सी मेस्सी’ का नारा लगा रहे थे।

मेस्सी दर्शकों की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कोलकाता में भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन शनिवार को वह सॉल्ट लेक स्टेडियम में राजनेताओं और उनके सहयोगियों से घिर गये थे। दिल्ली में हालांकि ऐसी स्थिति नहीं थी।

मेस्सी पर जब ‘कॉन्फेटी’ बरस रही थी, तो उन्होंने इंटर मियामी टीम के अपने साथियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए बीच-बीच में गेंद को दर्शकों की ओर उछाला। स्टेडियम में लगभग 25,000 लोग मौजूद थे।

मेस्सी ने मिनर्वा अकादमी की टीम को सम्मानित किया और बच्चों के साथ फोटो खिंचवाने के बाद उनके साथ फुटबॉल भी खेली। तीनों ने बच्चों से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए अभिवादन किया।

इस दौरान शाह ने मेस्सी को भारतीय क्रिकेट टीम की 10 नंबर की जर्सी भेंट की। सुआरेज को नौ नंबर की जर्सी और डी पॉल को सात नंबर की जर्सी दी गई।

इस बीच, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तर सुबह 452 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री गुप्ता के स्टेडियम पहुंचने पर कुछ लोग ‘एक्यूआई एक्यूआई’ के नारे लगाते सुनाई दिए।

अमोग और अर्नव पुरोहित के लिए सोमवार को फिरोज शाह कोटला सिर्फ पड़ाव नहीं था। यह एक तीर्थयात्रा थी।

दोनों भाई मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों में शामिल थे, उनकी निगाहें मेस्सी पर टिकी थीं और हाथों में फोन थे, ताकि वे इस पल को रिकॉर्ड कर सकें।

वे पिछले कई वर्षों से स्क्रीन पर इस खिलाड़ी को देखने के लिए देर रात तक जगते रहे हैं ऐसे में कुछ पल के लिए ही सही उन्हें साक्षात देखना अवास्तविक जैसा अनुभव था।

अमोग ने कहा, ‘‘यह हमारे लिए एक सपने के सच होने जैसा पल था। हम अब भी उस पल को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे है। हम उन्हें खेलते हुए देखना चाहते थे लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। उन्हें अपनी आंखों के सामने देखना शानदार एहसास रहा।’’

खराब मौसम के कारण मेस्सी के मुंबई से दिल्ली पहुंचने में काफी विलंब हुआ और उनकी झलक पाने के लिए देश भर से यहां पहुंचे प्रशंसकों को इस बात की थोड़ी निराशा रही की पांच घंटे इंतजार करने के बावजूद मेस्सी सिर्फ आधे घंटे के लिए मैदान में मौजूद रहे।

अर्नव ने कहा, ‘‘मैं इसके लिए खास तौर पर बेंगलुरु से आया हूं। मैं और मेरा भाई बहुत लंबे समय से मेस्सी के प्रशंसक हैं। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ कोई गोल नहीं हुआ ना ही कोई ‘लेफ्ट फुटेड कर्लर शॉट’ देखने को मिला। हमें उनके गोल पर होने वाला जश्न मनाने का मौका नहीं मिला लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं है।’’

तीन दिवसीय भारत दौरे के दूसरे दिन मेस्सी मुंबई में थे और उन्हें सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली पहुंचना था लेकिन कोहरे के कारण उनकी चार्टर्ड उड़ान में विलंब हुआ ।

वह दोपहर दो बजकर 30 मिनट पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सीधे लीला पैलेस होटल चले गये । उन्होंने वहां चुनिंदा लोगों के साथ मुलाकात की।